A brazil Petrobras olajipari óriásvállalat részvényei pénteken 10 százalékkal zuhantak, miután az üzemanyag árának megemelését követően a parlament alsóházának elnöke, Arthur Lira azzal fenyegetőzött, hogy büntető adókat vetnek ki a cég rekordnyereségére, Jair Bolsonaro államfő pedig kongresszusi vizsgálatot helyezett kilátásba a vállalat vezérigazgatójával, igazgatóival és igazgatótanácsával szemben. Az elnök egy helyi rádióban nonszensznek nevezte, hogy a Petrobras árat emel, miközben extra profitot ér el.

Fotó: Edson Passarinho / AFP



Az államfő és a Petroleo Brasileiro SA, ahogy a vállalatot hivatalosan nevezik, között régóta húzódó konfliktus egyre kétségbeesettebbé válik, ahogy közeledik a négy hónap múlva sorra kerülő elnökválasztás.



A dél-amerikai ország legutóbb 11,7 százalékra mért inflációjának legfontosabb összetevője már eddig is a szállítási költségek ugrásszerű növekedése volt, és a közvélemény-kutatások szerint Bolsonaro lemaradóban van a szintén az elnöki posztra pályázó, baloldali Luiz Inacio Lula da Silva mögött. Ugyanezen felmérések szerint a brazilok egyre nagyobb része a hivatalban lévő elnököt okolja az ország gazdasági gondjaiért.



"A Petrobras káoszba taszíthatja egész Brazíliát" - posztolta Bolsonaro pénteken a Twitteren is. A cég vezetői nagyon jól tudják, mi történt, amikor a kamionosok 2018-ban sztrájkba léptek, aminek végzetes következményei voltak Brazília gazdaságára és a nép életére nézve – tette hozzá.

Az elnök által felemlített sztrájk a Bloomberg szerint anno megbénította az országot, és egy ilyen akció megismétlődése egy olyan választói csoport részéről, amely amúgy eddig Bolsonarót támogatta, nagyon káros lenne az elnök számára.

A Petrobras mindennek ellenére pénteken közleményben jelentette be, hogy finomítóiban 5,2 százalékkkal, literenként 4,06 reálra (300 forint) emeli a benzin árát, a gázolajét pedig 14 százalékkal, literenként 5,61 reálra (420 forint). Brazíliában a magas adók miatt már most is többe kerül egy tank benzin, mint a legtöbb latin-amerikai országban.

Bolsonaro, aki a brazil energiaügyi minisztert is leváltotta, egyébként már döntött a többségi állami tulajdonban álló olajvállalatot irányító Jose Mauro Coelho vezérigazgató eltávolításáról, aki azonban továbbra is ellátja feladatait, amíg a részvényesek a közgyűlésén meg nem szavazzák a tisztújítást.

Az államfő szerint a cégnek olyan új vezetésre van szüksége, amely megérti a vállalat társadalmi célját, és nem engedélyez olyan áremeléseket, melyek tönkreteszik a brazil gazdaságot, növekvő inflációhoz vezetnek és a már most is nagyon kritikus helyzetben élő lakosság vásárlóerejének további gyengülését idézik elő.

A Petrobras részvényei év eleje óta szintén közel 10 százalékkal gyengültek.