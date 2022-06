Drámai visszaesés ugyan valószínűleg nem lesz, de a korábban vártnál is nagyobb csökkenés jöhet a leszállított okostelefonok számában az idén. Az IDC előrejelzése szerint ebben az évben 1,31 milliárd készüléket szállítanak majd le a gyártók, ez a tavalyihoz képest 3,5 százalékos elmaradás. Korábban 2022-re még csak 1,6 százalékos csökkenést prognosztizált a piackutató cég, azonban az utóbbi három negyedévben mért folyamatos visszaesés, valamint az ellátási láncban tapasztalt nehézségek és a mérsékelt kereslet miatt módosítottak ezen az értéken. Némi jó hírt is közölt a társaság, a 2026-ig terjedő időszakban évente átlagosan 1,9 százalékos bővülésre lehet számítani, vagyis középtávon visszatér a növekedés a piacra.

Fotó: Shutterstock

A földrajzi régiók közül a legnagyobb csökkenés Kelet-Közép-Európában várható, ahol a szállítások nagyon komoly mértékben, 22 százalékkal eshetnek vissza. Az egyik legfontosabb piacnak számító Kínában szintén látványos, 11,5 százalékos zsugorodást prognosztizál az IDC, mintegy 38 millióval lesz kisebb a forgalom, ami egyébként a teljes globális csökkenés 80 százaléka. Nyugat-Európa a globális átlagnál jobban teljesít majd, ebben a térségben 1 százalékkal maradhatnak el idén a gyártói szállítások a tavalyitól. Az Ázsia-Óceánia régióban (Kína és Japán kivételével) pedig a világszintű csökkenésre rácáfolva 3 százalékos bővülést jósolnak a kutatócég szakemberei.

Idén jelentős fejlődés várható az 5G-s telefonok piacán, éves összevetésben 25,5 százalékkal nőhet az ilyen típusú eszközök forgalma. Közel 700 milliót szállíthatnak le belőlük a gyártók, vagyis a teljes telefonpiac 53 százalékát. Az IDC előrejelzése szerint 2026-ban az 5G-képes készülékek részaránya a globális forgalomban elérheti a 78 százalékot. Ez az új generációs mobilhálózatok folyamatos fejlesztése mellett annak is köszönhető, hogy néhány év alatt drasztikusan csökkenhet az ilyen tudású eszközök ára. Míg idén még 608 dolláros átlagos eladási árral lehet számolni, a vizsgált időszak végére, 2026-ra ez az összeg már 440 dollár körül lehet.

Az okostelefon-ipar több területen is komoly ellenszéllel kell, hogy megküzdjön: csökkenő kereslet, infláció, folytatódó geopolitikai feszültségek és az ellátási lánc zavarai. Ugyanakkor a járvány miatt Kínában ezeknek a tényezőknek sokkal nagyobb hatásuk van.Egyszerre érintik ugyanis a globális keresletet és az ellátást. Emiatt több gyártó, köztük a legnagyobbak, a Samsung és az Apple is csökkentették rendeléseiket erre az évre. Ha nem jön újabb nehézség, azzal számolunk, hogy az év végére enyhülnek a problémák, és a piac 2023-ban akár 5 százalékkal is nőhet” – mondta Nabila Popal, az IDC Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers részlegének kutatási igazgatója.