Kreml: az egész világ érezni fogja az olajembargót

A globális energiapiacot is megrázzák az Európai Unió által az orosz olaj ellen bevezetett szankciók – figyelmeztetett a Kreml szerdán, hozzátéve, hogy az export átirányításával Moszkva képes határt szabni az ebből származó veszteségeknek.

A Reuters tudósítása szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kiemelte azt is, hogy a tervezett uniós szankciók az egész kontinenst hátrányosan érintik, Európát épp úgy mint Oroszországot, sőt az egész világot. Európa – mely az orosz olajimport 90 százalékának embargó alá helyezéséről döntött a héten – olajigényének több mint a negyede érkezik Oroszországból, míg az orosz kivitel közel fele irányult az unió felé 2021-ben.

Fotó: Alexei Druzhinin / Sputnik via AFP

A tavaly ősz óta tartó, az Ukrajnával szembeni orosz invázió óta tovább erősödő energiaválság hatására az eurózóna korábban nem tapasztalt mértékű inflációval szembesül és

a megélhetési költségek kerültek mind az európai, mind az amerikai politika középpontjába.

Peszkov szerint azonban Oroszország már meg is kezdte az olajszállítmányok átirányítását Európa felől, hogy minimalizálja az intézkedésekből származó veszteségeit. Az egyik új, nagy vásárlója az orosz olajnak India, mely élve a lehetőséggel, mely szerint az orosz olajat most versenytársaihoz képest kedvezményes áron lehet beszerezni, rekordmennyiségben szerez be az energiahordozóból. Az olajárak mintegy 1 százalékkal kúsztak fel szerdán.