Az Európai Tanács elnöksége és az Európai Parlament tárgyalódelegációja előzetes politikai megállapodásra jutott az európai minimálbér bevezetését lehetővé tevő uniós direktíva tervezetének szövegéről – olvasható az ET holnapján közzétett tájékoztatóban. Az Európai Bizottság még 2020 őszén indítványozta az európai minimálbér bevezetését; a most elfogadott tervezetről még az állam- és kormányfők tanácsának, valamint az Európai Parlament képviselőinek is szavazniuk kell. Ha mindkét testület rábólint, a tagállamoknak két éven belül saját törvényeikbe is be kell építeniük az uniós jogszabályt.

Jelenleg hat uniós tagországban nincs érvényben semmilyen szabályozás a minimálbérre, ha a tervezetet elfogadják, az EU minden tagállamának be kell vezetnie azt. Az uniós direktíva emellett a kollektív szerződések minél szélesebb körű alkalmazását is támogatná. A jogszabálytervezet szerint a tagállamok kormányainak, az érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetve, legfeljebb négyévente felül kellene vizsgálniuk a törvényben előírt minimálbér mértékét.

Az EU ezt nem egy egységes minimálbér bevezetésével tervezi megvalósítani, hanem azzal, hogy létrehozza az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérek keretét.

Az európai minimálbérről szóló irányelv nem állapít meg egységesen alkalmazandó szabályokat, éppen ellenkezőleg: a különböző hagyományok és kiindulási pontok mentén kínál megoldásokat, és megerősíti úgy a szociális partnerek, mint a kollektív tárgyalások szerepét – olvasható az ET egy korábban közzétett tájékoztatójában.