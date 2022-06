Joe Biden amerikai elnök csütörtökön azt mondta, az amerikaiak nagyon le vannak törve a koronavírus világjárvány, a gazdaság ingadozása, illetve a családi költségvetést sújtó, megugró benzinárak miatt. Hangsúlyozta azonban, hogy a recesszió „nem elkerülhetetlen” – írja az AP.

Fotó: Evan Vucci / MTI/AP

Az elnök az Associated Pressnek adott 30 perces interjúban arról beszélt, hogy megtépázott gazdaságot örökölt, és visszautasította a republikánus törvényhozók azon állításait, miszerint a tavalyi világjárvány kezelésére bevezetett segélyezési terv okolható a 40 éves csúcsra emelkedett inflációért.

Az általános amerikai közhangulatról úgy vélekedett, hogy „az emberek nagyon, nagyon le vannak törve”. Szerinte ez a pesszimizmus a gazdaságra is átragadt. Biden kitért a közgazdászok figyelmeztetéseire is, melyek szerint az infláció elleni küzdelem recesszióba taszíthatja az Egyesült Államokat.

Először is, ez nem elkerülhetetlen. Másodszor, a világ bármely más nemzeténél jobb helyzetben vagyunk, hogy legyőzzük ezt az inflációt

– mondta.

Az elnök elmondta, hogy a 3,6 százalékos munkanélküliségi ráta és Amerika relatív ereje okot ad az optimizmusra.

Legyetek magabiztosak. Mert én magabiztos vagyok. A világ bármely országánál jobb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a 21. század második negyede miénk legyen

– mondta Biden.

A The Associated Press-NORC Center for Public Research májusi felmérése szerint az amerikai felnőttek mindössze 39 százaléka helyesli Biden elnöki teljesítményét, ami az egy hónappal korábbi, már negatív értékekhez képest is visszaesést jelent.

Összességében tíz felnőttből csak kettő mondta azt, hogy az Egyesült Államok jó irányba halad, vagy hogy az ország gazdasági teljesítménye jó.

Áprilisban tízből három volt ez az arány. A csökkenés a demokraták körében volt a legsúlyosabb, az elnök pártján belül mindössze 33 százalék mondta azt, hogy elégedett a dolgok állásával.

Biden felvázolt néhány nehéz döntési helyzetet, amellyel szembe kell néznie. Azt mondta, az Egyesült Államoknak ki kell állnia Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben, amiért februárban megszállta Ukrajnát, annak ellenére is, hogy a háború következtében bevezetett szankciók miatt a gáz ára megugrott, ami politikai kockázatot jelent Biden számára a választási évben.

Felszólította az olajtársaságokat, hogy gondoljanak a világ rövid távú szükségleteire, és növeljék a kitermelést.

Arra a kérdésre, hogy miért rendelte el a Moszkva elleni pénzügyi szankciókat, amelyek világszerte megzavarták az élelmiszer- és energiapiacokat, Biden azt mondta, döntését főparancsnokként és nem választási eredményeket kalkuláló politikusként hozta meg.

Én az Egyesült Államok elnöke vagyok. Nem a politikai túlélésemről van szó. Hanem arról, hogy mi a legjobb az országnak. Nem viccelek. Mi történik, ha a legerősebb hatalom, a NATO, az általunk összeállított szervezeti struktúra elsétál az orosz agresszió elől?

– tette fel a kérdést.

Biden megismételte azt az állítását, hogy a nagy olajtársaságok úgy profitáltak a magasabb árakból, hogy nem növelték a kitermelést a szükséges mértékben. Azt mondta, a vállalatoknak rövid távon a világra kell gondolniuk, nem csak a befektetőikre.

A fogyasztói árak 8,6 százalékkal ugrottak meg az elmúlt évben, ami több mint 40 éve a legmeredekebb emelkedés. A republikánus törvényhozók szerint Biden 1,9 milliárd dolláros koronavírus-segélycsomagja indította el az áremelkedési spirált tavaly. Az elnök szerint erre az állításra nincs bizonyíték, és más országokban is emelkednek az árak a nemzeti gazdaságok újraindulásával. Ugyanakkor elismerte Janet Yellen pénzügyminiszter korábbi állításának igazságát, vagyis azt, hogy a kiadásoknak korlátozott inflációs hatása volt.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) csütörtökön megemelte irányadó kamatlábát, abban a reményben, hogy lelassítja a gazdaságot, és az inflációt a 2 százalékos célértékre húzza vissza. A Fed politikájának szigorítása a pénzügyi piacok zuhanását okozta, és számos közgazdász figyelmeztetett a jövő évi recesszió lehetőségére. Az elnök türelemre biztatta az amerikaiakat.