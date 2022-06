Az Európai Uniónak 2033-ig integrálnia kell a Nyugat-Balkánt, ami bár merész lépés, de szükséges – jelentette be Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök pénteken, hozzátéve, hogy az ukrajnai háború megsürgette az igényt, hogy Albániát, Boszniát, Észak-Macedóniát, Koszovót, Montenegrót és Szerbiát közelebb tudják az EU-hoz, akár teljes jogú tagként, akár alternatív megállapodás keretében, és ezzel ellensúlyozzák a térségben növekvő orosz és kínai befolyást – írja a Kathimerini görög napilap.

A délkelet-európai együttműködési folyamat (SEECP) görögországi csúcstalálkozója előtt megjelent cikkben Micotákisz elmondta, hogy az EU-nak be kell bizonyítania, hogy amikor „elképzel egy jövőképet, megvan a szándéka és a képessége is, hogy azt meg is valósítsa”.

Fotó: Angelos Tzortzinis / AFP

Úgy látja, a térség EU-csatlakozásának víziója mára már elmosódottá vált, és egyre inkább elhalványul a kiábrándult polgárok szemében, mivel az EU bővítése az elmúlt években a biztonsági és migrációs aggodalmak miatt megtorpant. Korábban éveken át a reformok és a nagyobb együttműködések fő mozgatórugója volt az EU-tagság lehetősége. A EU és a Nyugat-Balkán vezetőinek következő csúcstalálkozóját június 23-án tervezik megtartani.

A mai üzenetem egyértelmű: az előírt kritériumoknak megfelelően ajánljuk fel az összes nyugat-balkáni országnak az integráció lehetőségét 2033-ig – ez egy ambiciózus, de teljesíthető ütemterv. És már régóta esedékes– mondta Micotákisz.

A miniszterelnök kezdeményezése rávilágított, hogy Görögország hogyan próbálja fokozni szerepét a balkáni térségben, miközben egyre inkább maga mögött hagyja a pénzügyi válságot.

Fotó: ARMEND NIMANI / AFP

Olaf Scholz német kancellár, aki pénteken kezdi meg a kétnapos nyugat-balkáni körútját, szintén az észak-görögországi Thesszaloniki városba utazik vacsorázni a SEECP 13 résztvevőjével, valamint az Európai Tanács elnöke, Charles Michel is csatlakozik hozzájuk.

Scholz még decemberben hivatalba lépésekor külpolitikai prioritássá tette a nyugat-balkáni nemzetek uniós csatlakozást.

Nem adjuk át ezt a régiót Európa szívében Moszkvának

– hangsúlyozta Annalena Baerbock külügyminiszter is márciusi látogatása alkalmával.