Az osztrák kormány kedden hatmilliárd eurós intézkedéscsomagot jelentett be, amellyel enyhítenék a háztartásokra és vállalatokra nehezedő inflációs nyomást. Többek között megemelik a családi pótlékot, csökkentenek egyes adókat és egyszeri kifizetésekkel is segítenek a rászorulókon. A keretből nagyjából ötmilliárd eurót különítenek el az állami és háztartási kifizetésekre, míg vállalkozásokra egymilliárd euró jut a The Local értesülései szerint.

A sajtótájékoztatón Karl Nehammer osztrák kancellár Werner Kogler alkancellárral, Magnus Brunner pénzügyminiszterrel és Johannes Rauch szociális miniszterrel közösen mutatta be a megugró infláció leküzdéséhez elengedhetetlen segélycsomag sarokköveit. A várakozások szerint májusban 8 százalékra gyorsulva közel fél évszázados csúcsre érő inflációt olyan tényezők fűtik, mint a koronavírus-járvány, az ukrajnai háború és az ellátási lánc problémái.

Die #Teuerung ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Das dritte Anti-Teuerungspaket entlastet alle Menschen in Österreich – und legt den Fokus auf jene Menschen, die besonders betroffen sind. (1/2) pic.twitter.com/yLLT2insiD — Werner Kogler (@WKogler) June 14, 2022

Brunner hangsúlyozta, hogy az infláció visszaszorításához strukturális lépésekre is szükség van, nem lehet egyszerűen "kinyitni a pénzcsapot".

A csomag döntő részét a megemelt szociális segélyekre, főként a családi pótlékra fordítják. Ezt az eltartott életkorától függően 114 és 165 euró közé eső havi juttatást gyermekenkénti 180 euróval emelik meg, továbbá a „Family Bonus Plust”, amely keretében eddig gyermekenként évi 1500 eurós adókedvezményt kaphattak a szülők, 2000 euróra bővítik az idén.

Közel 600 ezer munkanélküli és rászoruló részesülhet egyszeri 300 eurós kifizetésben.

Fotó: Shutterstock

A csomag részeként inflációkövetővé tesznek több adókedvezményt is. A kormány egyelőre konkrét határidőt nem kötött a szociális intézkedésekhez, de mivel ezek rendezését tartja legsürgetőbb feladatának, így a támogatások várhatóan augusztusban vagy szeptemberben már meg is érkezhetnek a családokhoz és rászorulókhoz.

Nehammer kancellár elmondása szerint a csomagban szerepelnek majd a cégekre vonatkozó strukturális könnyítések is, mint például a „hideg progresszió” eltörlése.

Mit der Abschaffung der kalten Progression schaffen wir einen Systemwechsel. Von dieser Veränderung des Systems profitieren alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es ist ein Akt der Fairness, dass den arbeitenden Menschen mehr Netto vom Brutto bleibt. (1/2) — Magnus Brunner (@magnusbrunner) June 14, 2022

Ausztriában nem korrigálták az adósávokat az inflációval, ennek következtében sok esetben a megélhetési költségek emelkedése miatti fizetésemelések révén a munkavállalók a következő adósávba kerültek át, amely a magasabb kulcsával gyakorlatilag elvitte, lenullázta a fizetésemelések tényleges hatását.

Kogler alkancellár szerint a személyi jövedelemadó rendszer inflációkövetővé tétele hosszú távon akár 17 milliárd eurós bevételkiesést okozhat az államkasszának, amennyiben a Nemzeti Tanács nyáron úgy döntene, hogy már a jövő évtől lépjenek életbe a változtatások.