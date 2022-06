Az olajszállítás látványosan nő Kína és India felé

- tette hozzá Putyin. Szerinte a nyugat politikailag motivált szankciói lehetőséget nyitottak rá, hogy sokkal szorosabbra köthesse országa a kapcsolatot más nemzetekkel.

Az idei év első három hónapjában Oroszország kereskedelmi volumene a többi BRICS-országgal 45 milliárd eurós volt az orosz elnök állítása szerint.

A BRICS országcsoportot Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika alkotja. A BRICS üzleti csúcstalálkozón Putyin arról is beszélt, hogy Kína és India az ukrán háború kitörése óta nagy mértékben felpörgette az urals vásárlását. A Bloomberg saját forrásaira hivatkozva arról írt, hogy India májusban egy hordónkénti 70 dolláros ajánlatot tett az orosz olajra, ami akkor 35 százalékos kedvezményt jelentett.

India a háború kitörése óta már 40 millió hordó olajat vásárolt Moszkvától, ami meghaladja a 2021-ben importált mennyiséget.

Fotó: Xinhua via AFP

A Business Insider szerint ez segített Oroszországnak ellensúlyozni az európai kereslet elvesztését.

Az év elején Oroszország a nyersolajkészletének nagyjából kétharmadát küldte Európába, most viszont a kínálat fele Ázsia felé megy

- erről Alexandr Djukov, a Gazprom vezérigazgatója beszélt a Bloombergnek.

Az Egyesült Államok márciusban leállította az orosz energiaimportot, de így is kerül orosz olaj az országba. A Wall Street Journal arról ír, hogy New Yorkban és New Jerseyben találtak orosz olajat a kikötőkben. Ez valószínűleg úgy történhetett, hogy India a felvásárolt orosz nyersolaj készleteit finomítja, majd más termékekkel keverve küldi tovább az USA-ba. Ezzel elkerüli, hogy az amerikai hatóságok feltárják a hordók eredetét.

Lényegében a nyugati szankciók ellenére Oroszország megtalálta azokat az értékesítési csatornákat, amiken keresztül a jelenlegi helyzetben is növelni tudja a bevételeit.