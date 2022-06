A VG is beszámolt arról, hogy intenzív tárgyalásokat folytatott a német kormány a Gazprom cserben hagyott német leányvállalatával, a Gazprom Germaniával a vállalat feltőkésítéséről. Mostanra sikerült megállapodni a részletekről is. A német kormány a várt legmagasabb, mintegy 10 milliárd eurós gyorshitel megadása mellett döntött, amiért cserébe tartós felügyeletet kap a Gazprom Germania felett, amelytől az orosz-ukrán háború kirobbanását követően, április elején vált meg az orosz anyacég. A Gazprom Germania korábban 100 százalékban a Gazprom tulajdonát képezte, de a berlini gazdasági minisztérium az ország energiaellátásának biztonságára hivatkozva még április elején ideiglenes állami felügyelet alá vonta a céget. A német kormányszóvivő bejelentése szerint

a Gazprom Germania most nevet is vált, Securing Energy for Europe GmbH néven folytatja gázkereskedelmi, -tárolási és -szállítási tevékenységét.

A gyorshitelt a német állam tulajdonában lévő KfW Bankon keresztül juttatják el a cégnek. Az állam irányítása alatt a Gazprom Germania várhatóan megválik érdekeltségei egy részétől, és arra törekszik, hogy szavatolni tudja Németország energiaellátásának biztonságát. A Gazprom Germania tulajdonában van többek között az Ausztriában és Németországban összesen 6 milliárd köbméternyi kapacitású gáztároló-rendszert üzemeltető Astora, és a gázkereskedelemmel foglalkozó Wingas is.

Fotó: Paul Zinken / DPA / dpa Picture-Alliance /AFP

A régió energiaellátásában fontos szereppel bíró egykori Gazprom-leánynak az elmúlt hónapokban nemcsak ügyfelei megtartásáért kellett megküzdenie, de a magas gázárak miatt a zavartalan működést is egyre nehezebben tudta fenntartani. Moszkva ugyanis a Gazprom Németországból való kivonulását követően, május elején szankciókkal sújtotta a Gazprom Germaniát, amely azóta csak az azonnali (spot) piacról tud gázt vásárolni, hogy szerződéses kötelezettségeit teljesíthesse.

A német pénzügyminiszter az állami beavatkozás kapcsán leszögezte: a Gazprom Germaniának nyújtott pénzügyi segítség a központi költségvetés mérlegét nem befolyásolja, a pénzt a KfW bank nyújtja a cégnek, az állam arra mindössze garanciát vállal.

A határidős piacon 16 százalékkal drágult, ezzel egy hónapja nem látott magasságba emelkedett a földgáz ára az amszterdami energiatőzsdén kedden. A Gazprom Germania sorsáról szóló döntés mellett egy másik, szintén Németországot érintő hír is felfelé hajtotta az árakat. A Gazprom kedden közölte, hogy jelentős mértékben csökkenti a Németországnak szállított vezetékes gáz mennyiségét, mert elhúzódik az Északi Áramlat I karbantartása.