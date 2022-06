A brit szupermarketekben már kapható azok a gyümölcsök, amelyeket vélhetően a világ első, kereskedelmi forgalomban lévő málnaszedő robotjai szedtek le – tudatta a Guardian. A portugáliai Odemira közelében lévő fóliasátrakban éjjel-nappal szüreteli a bogyós gyümölcsöket az a két robot, amelyet as Plymouth Egyetemhez tartozó Fieldwork Robotics cég fejlesztett ki. A farmot a brit Summer Berry Company üzemelteti, amely egyben a M&S, az Ocado, a Tesco, a Sainsbury's és a Waitrose brit szupermarketek fő beszállítója is.

A robotok – melyek kifejlesztése 2 millió fontba került –, 1,8 méter magasak, és négy darab, 3D-nyomtatott műanyag karral vannak felszerelve, amelyek egyszerre szedik a gyümölcsöket. A robot első változata három évvel ezelőtti bemutatásakor még csak egy szedőkarral rendelkezett, és egy teljes percig tartott, amíg leszedte és a rekeszbe tette a termést. Azóta a szenzortechnológiát és a fogókat is újratervezték, hogy csökkentsék a csúszási esélyt és a betakarítási időt.

Jól indult idén a hazai szamócaszezon Szakértők szerint belföldi szamócából az idén nem lesz hiány.

A málna esetében olyan robottechnológiával dolgoznak, amely úgy tud nyomást kifejteni, hogy a gyümölcsöt anélkül leszedje, hogy az megsérülne – mondta Rui Andres, a Fieldwork vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a szenzorok azt is meg tudják állapítani, hogy az adott gyümölcs készen áll-e a betakarításra. A robotok óránként egy kilogramm gyümölcsöt szednek le, és a vállalat azon dolgozik, hogy az óránkénti mennyiséget négy kilogramm fölé növelje, és azt a célt szeretnék elérni, hogy egyenként naponta 25 000 málnát tudjanak betakarítani.

Összehasonlítva, egy nyolcórás műszakban dolgozó munkás 15 000 málnát tud egy nap alatt leszedni.

A Fieldwork bérbe adta a robotokat a Summer Berry Company-nak, és remélik, hogy az év végére öt robot, jövőre pedig további 40 robot fog működni portugáliai 130 hektáros gazdaságban, ahol egész évben szüretelhető a málna. A robotok által leszedett málnatermés háromnegyede a brit szupermarketekbe, a maradék pedig az európai kiskereskedőkhöz kerül.

A robotok használata azért is előnyös, mert Nagy-Britanniában hiány van a szezonális munkavállalókból, amelyet a Brexit tovább súlyosbított, de más országok is küzdenek azzal, hogy elegendő munkaerőt toborozzanak a megterhelő munkára.

A málnaszedő robot egy óra alatt egy kilogramm málnát tud szüretelni.

Fotó: Fieldwork Robotics

A brit kormány idén 30 ezer, hat hónapig érvényes munkavállalási vízumot ad ki a kertészeti ágazatban dolgozók számára, a British Summer Fruits szakmai szervezet szerint azonban további 10 ezer vízum megadására lenne szükség. Visszatartó tényező lehet az is, hogy több kampánycsoport, köztük a Work Rights Centre is rossz munkakörülményekről és a mezőgazdasági idénymunkások kizsákmányolásáról számoltak be. Andres hangsúlyozta, hogy az automata robotok nem helyettesítik az idénymunkásokat, és a Fieldwork célja olyan automata robotok kifejlesztése, amelyek a foglalkoztatott munkaerő mellett párhuzamosan tudnak dolgozni. Hozzátette, hogy

a robot szolgáltatásának díja hasonló ahhoz, amit az idénymunkásoknak fizetnek.

Bár a brit bogyós gyümölcs-ágazat az elmúlt években jelentős lépéseket tett az automatizálás irányába, a farmokon végzett munkálatok összetettsége miatt még néhány év lemaradásban vannak attól, hogy az automatizálás és a robotika széles körben elfogadott eszközként tudjon működni a betakarításban – mondta Nick Marston, a British Summer Fruits vállalat elnöke.

A Fieldwork a paradicsomok és karfiolok szüretelésére, valamint a növények permetezésére is használja majd a robotokat, a robotok ugyanis igazíthatók a különböző terményfajtákhoz. A Fieldwork 2021 márciusában 675 ezer fontot gyűjtött össze meglévő és új befektetők segítségével, és több mint 850 ezer fontot kapott az Innovate UK innovációs ügynökségtől a robotok fejlesztésére.