Betiltották szerdától Mexikóban az elektronikus cigarettát, és a dohányzásmentes világnap alkalmából azt is bejelentették, hogy Mexikóváros történelmi belvárosában köztereken is tilos lesz a dohányzás. Andrés Manuel López Obrador elnök rendeletben tiltotta be az e-cigaretták teljes forgalmazását, azzal indokolva a döntést, hogy károsak az egészségre, ráadásul valójában nem jelentenek érdemi alternatívát a hagyományos dohánytermékekre.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Az országban már tavaly döntöttek az elektronikus cigaretta külföldre vitelének és importjának tilalmáról, most ezt a korlátozást terjesztették ki. Az e-cigarettát az Egészségügyi Világszervezet(WHO) egészségre ártalmasnak nyilvánította, és egy tavalyi közleményben tudatta, hogy a világon már több mint 100 országban korlátozzák a használatát, vagy korlátozásokat terveznek bevezetni.

A főváros vezetése a világnap alkalmából kedden azt jelentette be, hogy Mexikóváros főterén és a katedrális szomszédságában teljesen megtiltják a dohányzást. A zárt nyilvános helyiségek többségében - beleértve az éttermek és bárok jelentős részét is - már évek óta tilos a dohányzás Mexikóban.