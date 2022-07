Az euró újabb két évtizedes mélypontokat ért el szerdán a dollár ellenében és magával rántotta a közép-európai devizákat is. A forint, a délelőtti kereskedésben, most először a kerek 400-as szinten túlra gyengült a zöldhasúval szemben, a 401-es vonalat is megkarcolva.

Fotó: Mustafa Ciftci / Anadolu Agency via AFP

A lengyel zloty nem lépett át ilyen látványos határt, de a 0,8 százalékot veszítő forintnál nagyobbat, 1,1 százalékot gyengült a dollárkeresztben. A cseh koronafél százalékot szakadt.

A régió devizái oly erősen az euróhoz kötődnek, hogy az euró mozgásai a dollár ellenében szinte automatikusan tükröződnek a saját dollárral szembeni mozgásaikban is. Sőt, a dollár vásárlása a nemzetközui piacon az euróval szemben is gyengíteni szokta a régió két mozgékony devizáját, a forintot és a zlotyt. Emiatt a forint kedden az euróval szemben is új rekord mélypontot ütött, a 4,1-es szinten túl.

Az euró rövidtávú kilátásai nem jók, rendületlenül halad a dollár elleni paritás - az 1:1 váltás - felé. Emiatt az sem várható, hogy a forintot és a zlotyn rövid távon enyhül a nyomás, bár az utóbbi árfolyamát segítheti, ha csütörtöki ülésén a lengyel jegybank ismét nagy kamatemelést hajt végre.

A dollárral szemben a forint egy év alatt már 34 százalékot gyengült.

Az euró maga 13,5 százalékos egyéves veszteségnél tart a dollárkeresztben.