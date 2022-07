Harmadik napja tart a káosz Dovernél, ahol brit családok ezrei szeretnének eljutni Franciaországba, hogy a pénteken kezdődő nyári iskolai szünetben kipihenhessék magukat, ám a beszámolók szerint akár 12-14 órát is várakozniuk kell a kikötőnél. Az angolok a francia határőröket okolják a kialakult helyzetért, a franciák viszont azt állítják, nem ők tehetnek arról, hogy a Brexit miatt tovább tart az útlevél-ellenőrzés.

Áruhiányt is okozhat az összeomlás

Pénteken körülbelül 8500 autó haladt át a határon, szombaton pedig 10 ezer, és a vasárnap indulók csupán abban reménykedhetnek, hogy az előrejelzések szerint 6-7 ezer autósra csökkenhet a létszám. A Sky szerint több fuvarozócég is arra panaszkodott, hogy sofőrjeik akár 18 órát is vártak a határon, a szállítmányok késése pedig több európai országban is áruhiányt okozhat – szombatról vasárnapra éjszaka azon dolgoztak a kikötőben, hogy a körülbelül 1500 félreállított teherautó elindulhasson.

Fotó: Stuart Brock / Anadolu Agency via AFP

Hiába kértek támogatást a bővítésre, aprópénzt kaptak

A kormányfői pozícióra pályázó Liz Truss külügyminiszter szerint a problémát egyértelműen az okozza, hogy a francia hatóságok létszámhiánnyal küzdenek, és közölte, a legmagasabb szinteken hívta fel erre a figyelmet. Az angolok azt állítják, bár ők hetek óta készültek erre a hétvégére, amely várhatóan az elmúlt két év legforgalmasabb 72 órája lesz, a franciák csupán a határellenőrző fülkék felébe tudtak személyzetet biztosítani, többen ráadásul nem is értek oda munkaidejük kezdetére.

A Guardiannak nyilatkozó francia tisztségviselők viszont állították,

megdöbbentette őket a britek vádja, és álhírnek nevezték, hogy a határőrök tehetnének a kialakult szituációról.

A portál megjegyzi, a Brexitet követően a doveri kikötő vezetősége 33 millió fontot kért korszerűsítésre és új ellenőrzőpontok kialakítására, de eddig csupán néhány tízezer fontot kaptak, ami nem elegendő a változtatásra. Szakértők szerint hosszabb távon összeomolhat a kikötői rendszer, amely már most sem képes megbirkózni az igényekkel, ám amikor a Guardian megkérdezte a Franciaországot hibáztató közlekedési hatóságot, miért nem hagyták jóvá a 33 millió fontos igényt, nem reagált érdemben.

„A franciák nem jönnek be dolgozni a munkahelyükre”

Clément Beaune francia közlekedési miniszter mindenesetre azt írta Twitteren, Franciaország nem felelős a Brexitért. Számítások szerint a korábbi 25-30 másodperc helyett 70-180 másodpercre nőtt az útlevél-ellenőrzés autónként, ez okozza a felfordulást. Több brit politikus viszont a Daily Mail által következetesen „Brexit-ellenesnek” nevezett határrendészeti igazgatót, Fernand Gontier-t vádolja azzal, hogy szándékosan nem osztott be több határőrt a hosszú hétvégére.

A franciák nem jönnek be dolgozni a munkahelyükre időben, direkt akadályozzák a határátlépést, és még bocsánatot sem kérnek azért, mert tönkreteszik a brit családok jól megérdemelt pihenését. Nem csoda, ha egyre többen azt kérdezik: a franciák így akarnak minket büntetni a Brexitért?

– nyilatkozta Natalie Elphicke. Doug Bannister, a kikötő igazgatója egy szombati sajtótájékoztatón azt mondta, Franciaország cserbenhagyta a világjárvány kirobbanása óta először szabadon utazni vágyó családokat. Francia politikusok viszont arról beszéltek a BBC-nek, hogy egyrészt nem ők felelősek az útlevél-ellenőrzések hosszúságáért, másrészt azt üzenték a briteknek, a kritizálás helyett inkább bővítsék a doveri kikötőt, amely egyszerűen túl kicsi ennyi autónak és teherszállítónak.