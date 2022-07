A kannabiszfogyasztás legalizálása után a kaszinókat is engedélyezhetik Thaiföldön. A dél-ázsiai ország feltett célja ezekkel a lépésekkel, hogy újraélessze a járvány miatt haldokló turizmusát. A thai parlamentben szerdán nyújtották be a törvénytervezetet, amely szórakoztatókomplexumok építését engedélyezné, legális kaszinókkal az ország nagyvárosaiban – írja a Bloomberg.

A lépéssel Thaiföld több milliárd dollárra tehetne szert, hiszen az amúgy is az országba látogató külföldi turisták valószínűleg a kaszinókat is felkeresnék, még több pénzt költve, illetve az eddig a szerencsejáték miatt a főleg környező országokba utazó thai állampolgárok is inkább otthon költenék el a pénzüket. A törvényhozók szerint jelentős, becslések szerint 11 milliárd dollárnyi adóbevételt generálna a kaszinóhálózat Thaiföldön, új munkahelyeket is teremtve.

Fotó: Shutterstock

Thaiföld az elmúlt hónapokban jelentős lépéseket tett afelé, hogy a legliberálisabb országgá váljon Ázsiában: ennek egyik első lépése volt, hogy már nem büntetik a gyógyászati célú kannabiszfogyasztást, és várhatóan az azonos neműek élettársi kapcsolatát is legalizálhatják.

A rendelet mögött álló képviselők arra is gondoltak, hogy ne okozzon társadalmi válságot a kaszinók engedélyezése: csak azok a thaiföldiek játszhatnának, akik elmúltak húszévesek, és minimum 500 ezer baht (13 500 dollár) van a bankszámlájukon.