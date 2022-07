Noha rendkívül valószínű, hogy a legtöbb állat nincs tisztában a makrogazdasági folyamatokkal és fogalmi keretéből az infláció is hiányzik, a Vice írása szerint egy japán akvárium többek között a pingvineknek és vidráknak szánt olcsóbb halakkal igyekszik lefaragni a költségeit.

A Tokiótól délre fekvő Kanagawa prefektúrában található Hakone-en akváriumban kísérleteznek az állatok gondozói a cserével, ám

a pingvinek nem hajlandóak részt venni a megszorításokban és nem veszik át a megszokott makrélák helyett kínált olcsóbb helyettesítő termékeket.

A létesítmény munkatársai pedig igyekeztek fokozatosan átszoktatni az állatokat, így eleinte csak a táp 10 százalékát cserélték le, hogy azt júliusra 30-40 százalékig növeljék.

Fotó: Shutterstock

Noha Japánban az áprilisi, éves szinten 2,5 százalékos áremelkedés is közel 8 éves rekord,

az akváriumok üzemeltetésének költsége 20 százalékkal nőtt az egyik dolgozó szerint, így más intézkedésekre is szükség volt a világítás csökkentésétől a szűrők tisztításának ritkításáig.

Az ázsiai intézmény problémáival a magyar állattartók is azonosulhatnak, különösen azok, akik előre adagolt ételt adnak kedvenceiknek, hiszen számos népszerű márka az áremelés helyett inkább az adagok csökkentése mellett döntött. Sajnálatos módon azonban noha az infláció fogalmát nem is értik, a mennyiségek csökkentését hamar észreveszik és panaszuknak hangot is adnak kisállataink.