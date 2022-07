A Csendes-óceán Pereme (RIMPAC) nevű haditengerészeti gyakorlat a legnagyobb a világon, az Egyesült Államok irányítja, és olyan szövetségesei vesznek rajta részt, mint Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland, a Fülöp-szigetek, de NATO-szövetségesek is, mint például Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Hollandia. Washington szövetségese Tajvan is, amelyet Peking - noha nincs a fennhatósága alatt - Kína egyik tartományának tekint, és egyre jobban fenyegeti azzal, hogy katonai erővel bekebelezi. Ezenkívül Kína egyre agresszívabban próbál érvényt szerezni területi követeléseinek a Kelet- és a Dél-kínai-tengeren, amelyen más térségbeli országoknak, mint például a Fülöp-szigeteknek, is vannak területi követelései - jegyezték meg hírügynökségek.

Fotó: Shutterstock

A washingtoni kongresszus már decemberben az idén szeptemberig tartó katonai költségvetésről szóló törvényben felszólította Joe Biden amerikai elnököt, hogy hívja meg Tajvant is a gyakorlatra, de ő ezt egyelőre nem teszi meg, nyilvánvalóan azért, hogy elkerülje a kínai-amerikai feszültség további növekedését.

Maga Kína is részt vett a RIMPAC-en 2014-ben és 2016-ban, de azóta nem, mert Donald Trump elnöksége alatt megromlott a kapcsolata az Egyesült Államokkal.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a szövetség minapi madridi csúcstalálkozóján kijelentette, hogy

Kína nem ellenfél, de komoly kihívás, mert rohamosan bővíti katonai erőit, és egyre jobban fenyegeti Tajvant. Ez arra kényszeríti a NATO-t, hogy fokozza együttműködését a csendes-óceáni térség országaival védelmi és más területeken is.

Az augusztus 4-éig tartó RIMPAC-en 38 hajó, négy tengeralattjáró, több mint harminc automata fegyverrendszer, 170 repülőgép és több mint 25 ezer katona vesz részt, köztük kilenc nemzeti szárazföldi hadsereg egységeivel. A helyszíne a Hawaii-szigetek és Dél-Kalifornia környéke.

Észak-Korea mint mindig, most is elítélte a gyakorlatot,

az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea alkotta trió fenyegetését látja benne. Ebből állítása szerint azt a következtetést kell levonnia, hogy tovább erősíti haderejét, és

folytatja nukleáris programját.

Észak-Korea szomszédai szerint már egy ideje egyébként is arra készül, hogy ismét nukleáris kísérletet hajt végre, öt év után először.