Putyin: az Oroszország elleni szankcióknak katasztrofális következményeik lesznek az energiapiacra nézve Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken azt mondta, hogy ha továbbra is szankciókat vezetnek be Oroszország ellen, az energiapiaci árak katasztrofálisan emelkedhetnek, ami az európai háztartásokat magas energiaszámlákkal sújthatja – számolt be a Reuters.