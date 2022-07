A Facebookot birtokló Meta bevezeti a zenei bevételek megosztását a legnagyobb közösségi oldalon, hogy az alkotók pénzt keressenek a licencelt zenét használó videókból. A cég így próbálja felvenni a versenyt a rivális TikTokkal. A Meta által a zeneiparban működő partneri együttműködések révén kifejlesztett Rights Manager nevű új eszköz is segít a tartalomtulajdonosoknak jogaik védelmében. A videók készítői a bevételek 20 százalékát kapják meg, és külön részesedést kapnak a zenei jogok tulajdonosai, továbbá maga a Meta is. A videóknak legalább 60 másodpercesnek kell lenniük, és vizuális komponenseket is tartalmazniuk kell. Maga a licencelt zene nem lehet az elsődleges cél, az a kis filmeket hivatott feldobni.

Fotó: Irina

A funkciót héten kezdik bevezetni a videók készítői számára. Kezdetben az Egyesült Államokban az in-stream hirdetésekkel fognak pénzt keresni, és ez a következő hónapokban a világ többi részére is kiterjed majd.