Egész életre szóló szendvicskupont kaphat az a szerencsés és bátor ember, aki hajlandó magára tetováltatni a Subway gyorsétteremlánc szlogenjét. A cég szerdán tartja nagy éves eseményét Las Vegasban, ahol kiválasztják azt, aki megkaphatja a 12" by 12" logót, amely a Subway 12 hüvelyk hosszú szendvicsére utal. Kikötés még, hogy ezt a hasra, vagy a hátra kell felrakatni.

Az első ember, aki megkapja a tetkót, gyakorlatilag egész életében ingyen ehet az cég éttermeiben, hiszen minden évben kap egy 50 ezer dolláros ajándékkártyát, amelyet bárhol és bármikor felhasználhat a Subwaynél – írja a Fox Business című híroldal.

Fotó: Juian Stratenschulte / AFP

Emellett kisebb ajándékokat kapnak azok is, akik a cég más logóit varratják magukra, vállra, vagy alkarra, ők is évente több ezer dollárért szendvicsezhetnek. Ezen kisebb tetkókból 8-at is kisorsolnak. A sorsolásra bármely amerikai állampolgár jelentkezhet, aki elmúlt 21 éves