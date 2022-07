Először hagyta el a volt Szovjetuniót idén Putyin

Megérkezett kedd reggel Iránba Vlagyimir Putyin. A Reuters hírügynökség jelentése szerint az orosz elnök először hagyta el a volt Szovjetuniót az Ukrajna elleni invázió februári megindítása óta. Teheránban az iráni és a török vezetéssel tárgyal majd Putyin, elsősorban a szíriai konfliktus rendezéséről és az ukrán gabona exportja körül kialakult helyzetről egyeztetnek majd a felek.

A tárgyaláson a szíriai erőszak mérséklése felé akarnak lépéseket tenni, annak ellenére is, hogy Törökország és Oroszország a konfliktus két oldalán áll: Moszkva a szíriai kormányt, Bassár el-Aszadot támogatja már évek óta, míg Ankara a szíriai elnök ellen lázadókat segíti. Recep Tayyip Erdogan török elnök már régóta azzal fenyeget, hogy csapataival benyomul Észak-Szíriába, amely Oroszországnak és Iránnak sem tetszik.

Fotó: Getty Images

A találkozón feltehetően szóba kerül majd a közel-keleti geopolitikai helyzet is, amely most megint kiemelten fontos téma. Jelenleg ugyanis kialakult egy amerikai támogatott izraeli-arab blokk, amely a térség vezető hatalmi szerepére törne szemben Iránnal, amely így tovább sodródik Moszkva felé.

Figyelembe véve az ukrajnai invázió miatt elhidegült viszonyt Moszkva és Washington között, Teherán arra játszik, hogy megszerzi magának az oroszok támogatását az Amerikával való konfrontációhoz

– mondta a Reutersnek egy névtelenségét kérő, magas rangú iráni diplomata.

Ennek egyik egyértelmű jele, hogy Putyin alig néhány nappal azután keresi fel az iráni legfelsőbb vezetőt, Ali Hamenei ajatollahot, hogy Joe Biden amerikai elnök találkozott a szaúdi vezetővel.

Biden: az Egyesült Államok fegyverrel is megakadályozná, hogy Irán atomfegyverhez jusson Az amerikai elnök kiállt kormánya azon törekvése mellett, hogy helyreállítsák az Obama-kormány megállapodását, amely rövid időre leállította Irán nukleáris programját.

Iránnak abban is lehet szerepe, hogy Oroszországgal közösen nyomást gyakoroljanak az Egyesült Államokra az olajárakkal való játékkal, így elérve, hogy az amerikaiak feloldják az iráni nukleáris programra kivetett vétójukat. Igaz, az olajpiacon kissé egymás lábát is tapossák, hiszen Irán szinte csak Ázsiában tudja értékesíteni olaját, elsősorban Kínában, erre a piacra pedig egyre inkább benyomul Oroszország is, miután az ukrajnai invázió miatt kiszorulóban van az európai piacokról a szankciók miatt.

Májusban az iráni tankerek teletöltve várakoztak a kínai kikötők előtt, mert Peking inkább a jóval olcsóbb orosz olajat választotta helyettük. Amennyiben most sikerül megtalálni az arany középutat a feleknek, akkor Washingtonban igencsak idegesen tekinthetnek a következő hónapokra.