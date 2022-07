Negyed évszázados csúcsra emelkedett az éves infláció Lengyelországban, a fogyasztói árak 15,6 százalékkal nőttek júniusban az egy évvel korábbihoz képest. A pénzromlás mértéke megfelelt a konszenzusnak, mégis jelentős ugrás a májusi 13,9 százalékos adathoz képest. Öröm az ürömben, hogy Lengyelországban hamarosan tetőzik az infláció, erre utalt Adam Glapinski, a központi bank elnöke amikor arról beszélt, hogy a jegybank szigorítási ciklusa is a végéhez közelít. A PKO Bank elemzői arra figyelmeztetnek, hogy a központi bank részéről minden további fél százaléknál nagyobb mértékű kamatemelés már jelentős kockázatokat hordoz magában a gazdasági növekedésre nézve. A fogyasztói árindex alakulása alapján a PKO Bank szakértői is az inflációs nyomás enyhülésére rendezkedtek be, elemzésük szerint a belső kereslet visszaesése segít visszafogni az árak túlzó emelkedését.

A lengyel központi bank mellett az Európai Központi Bank döntéshozói sem lehetnek nyugodtak. A pénteki adatok szerint az eurozóna inflációja júniusban újabb rekordot döntött, az árnyomás kiszélesedett, és a csúcs még hónapokig várathat magára, ez pedig megerősíti, elkerülhetetlen az Európai Központi Bank gyors kamatemelése e hónaptól kezdődően.

Az euróövezet 19 országában júniusban 8,6 százalékkal emelkedtek éves összevetésben a fogyasztói árak, az elemzői várakozás 8,4 százalék volt, az előző hónapban pedig 8,1 százalékkal nőtt a fogyasztói árindex. Az infláció már több mint egy éve folyamatosan emelkedik, kezdetben a járvány utáni ellátási sokkok, most pedig az Ukrajna elleni orosz háború következményeként elszálló energiaárak miatt.

Fotó: Shutterstock

Az EKB 2 százalékos céljának több mint négyszeresét elérő infláció olyan magas, hogy fennáll a veszélye, megreked a jelenlegi szinteken, mivel a vállalkozások és a munkavállalók ehhez igazítják a kiskereskedelmi árakat, valamint a bérigényeket. Az EKB ebben a hónapban kezdi meg a kamatemelést, első lépésként 25 bázisponttal, de a pénteki adatok megerősítik a szeptemberi nagyobb, 50 bázispontos lépés valószínűségét.

Az élelmiszer- és üzemanyagárak nélküli infláció 4,4-ról 4,6 százalékra gyorsult, bár a még szűkebb, az alkoholt és dohányárut is kizáró mutató 3,8-ról 3,7 százalékra lassult.

Az üzemanyagárak júniusban 41,9 százalékkal, az élelmiszerárak pedig 11,1 százalékkal emelkedtek. Elemzők szerint a júniusi infláció még magasabb lett volna, ha Németország nem vezet be átmeneti enyhítő intézkedéseket az üzemanyagokra és a közlekedésre vonatkozóan. Az inflációs nyomást növeli, hogy a munkanélküliség májusban rekordalacsony 6,6 százalékra csökkent.