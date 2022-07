Lejjebb vágta várakozásait a repülőgépek következő 20 éves kereslete kapcsán a Boeing – írja a Reuters, hozzátéve, hogy a repülőgyártó számai az orosz piacot figyelmen kívül hagyva stabilak maradtak.

A vállalat szerint a világ légitársaságai 41,470 új repülőgépet vásárolhatnak a következő 20 év alatt,

melyek háromnegyede egy folyosós lehet. A Farnborough Airshow iparági vásár előtt nyilvánosságra hozott előrejelzést megelőző jóslatában a társaság még 43,610 gépes keresletre számított, azonban a vasárnapi becslés nem számol az orosz piaccal az orosz-ukrán háború okozta bizonytalanság miatt. Korábban a repülőgyártó 1,540 gép iránti keresletet jósolt, mely Oroszországból érkezik. Ez azt is jelenti, hogy még a korábbi orosz számok hozzáadásával is alacsonyabb érték jön ki, mint a legutóbbi előrejelzés során.

Fotó: Adrian Dennis / AFP

Ráadásul ezek az értékek úgy jöttek ki, hogy a következő 10 év alatt nőhet a kereslet, még Oroszország kihagyásával is. A Boeing szerint ugyanis 19,575 gépre lehet igény az előttünk álló évtizedben, ugyanakkor a társaság elnökhelyettese, Darren Hulst kiemelte, hogy

a magasabb érték a 2021-es, nyomott hangulatú év kiesésének és a helyére kerülő 2031-nek az eredménye és a számok közel állnak a cég 2019-es jóslatához.

A Boeing csökkentette az utazók számának éves növekedési ütemére vonatkozó becslését is, a korábbi 4 százalékról 3,8 százalékra, valamint a légitársaságok flottájának bővülése kapcsán is alacsonyabb – 3,1 százalék helyett 2,8 százalék – növekedést vár. A szélestörzsű gépekből 7,670 helyett csak 7,230 fogyhat a következő 20 évben, ám a légi szállítás növekedése 4 százalék helyett 4,1 százalék lehet évente.

A légitársaságok globális flottája így is duplázódhat 2041-re

a repülőgyártó szerint, miután a légiforgalom 2024 elejére elérheti a koronavírus-járvány előtti szintet. Úgy látják, hogy a közeljövő keresletét egy esetleges recesszió sem akaszthatja meg, hiszen ezt a gazdasági viszonyok járvány utáni normalizálódása ellensúlyozza.

A teherszállító gépekből is 80 százalékkal több lehet szolgálatban a Boeing szerint 2041-re, miután történelmi szinteken teljesít a légiszállítás. Az e-kereskedelem terjedése pedig tovább erősítheti ezt a folyamatot, így a légiszállítás térnyerése közép- és hosszútávon is folytatódhat, akkor is ha a tengeri szállítmányozás leküzdi az előtte álló kihívásokat.

Mivel

a légiszállítás mindössze a globális kereskedelem 1 százaléka, egy kis változás is nagy hatással lehet a teherszállító gépek keresletére.