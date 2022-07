Németországnak egyelőre fogalma sincs, mi fog történni, ha lejár az Északi Áramlat 1. vezeték karbantartására megszabott tíznapos határidő – ismerte el a Reutersnek hétfőn az energiahatóság vezetője. „Ahogy előre várható volt, ma reggel óta nem érkezik gáz a vezetéken.

Azt pillanatnyilag senki nem tudja megmondani, mi történik a karbantartás után. Nem is fogjuk tudni hamarabb, mint egy nappal a megszabott határidő lejárta előtt” – nyilatkozta a hírügynökségnek Klaus Müller, a Bundesnetzagentur vezetője.

Az Északi Áramlat 1. a legnagyobb vezeték, amely Oroszországból szállít földgázt Európába, évente 55 milliárd köbméter gáz érkezik Németországba. Bár a hétfőn kezdődött munkálatok minden évben rendszeresek, az ukrajnai háború miatt erősen kérdéses, megindul-e utána is a gáz. Európában egyre többen tartanak attól, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kihasználja az alkalmat, és tovább korlátozza a kontinens ellátását. Ez pedig azt jelentené, hogy az érintett országok nem tudják feltölteni a gáztározókat a következő télre.

Fotó: Shutterstock



Robert Habeck német gazdasági miniszter szerint az országnak szembe kell néznie ezzel az eshetőséggel.

„Az eddig látott séma alapján nem lenne nagyon meglepő, ha valami apró technikai részletet találnának, és akkor azt mondanák, hogy nem tudják visszakapcsolni a vezetéket”

– mondta egy korábbi rendezvényen. Annyit sikerült kikönyörögnie, hogy Kanada az ukránok ellenkezése ellenére visszaadja a munkálatokhoz szükséges turbinát a Gazpromnak, amelyet javításra szállítottak az észak-amerikai országba. Habeck ugyan sürgette, hogy a felszerelést még a munkálatok megkezdése előtt adják vissza, ez azonban nem történt meg. A turbinát gyártó Siemens Energy egyelőre dolgozik azon, hogy megszerezze a szükséges engedélyeket, és megszervezze a szállítást, hogy a felszerelés „minél hamarabb” a helyére érkezzen. Luo Zsong-csiang, a Rystad Energy tanácsadó cég gázipari elemzője szerint azonban nem lehetetlen, hogy a Gazprom bármilyen késedelmet indokként használ majd a karbantartási időszak meghosszabbítására.

A korábban az Északi Áramlat 1. éves karbantartási időszaka körülbelül 10-12 napig tartott, és időben befejeződött.



Fotó: Alekszandr Nemenyov / AFP

A késedelem lenne a kisebb baj, de Putyin már az Európai Unió több tagállamába leállította a gázszállítást, és Timm Kehler, a Zukunft Gas német ipari szövetség ügyvezető igazgatója szerint ezzel megmutatta, hogy „nem ismer tabukat. Ezért szerinte sem zárható ki, hogy az Északi Áramlat 1. gázvezetéken nem indul újra a gázszállítás. Németország el is kezdett felkészülni erre a lehetőségre. Az állam tőkeinjekció, illetve átmeneti tulajdonrész szerzésével siet a bajba jutott energiacégek megsegítésére. A Vonovia, az ország legnagyobb bérlakáskiadója pedig jelezte, hogy „annyi gázt takarít meg, amennyit csak lehetséges”, ezért ősszel lejjebb fogja kapcsolni a fűtést több százezer ember otthonában. Spórolásra szólította fel a kormány is a fogyasztókat, ahogyan Olaszországban és több más uniós tagállamban is, a berlini gazdasági minisztérium és több más állami intézmény épületében például a Deutsche Welle beszámolója szerint

már hetekkel ezelőtt kikapcsolták a légkondicionálást, hogy jó példával járjanak elöl.

Németország áttért a háromlépcsős sürgősségi gázterv második szakaszába, a következő már az üzemanyag-fogyasztás adagolásának bevezetése. Arra is felkészítik a társadalmat, hogy orosz gáz nélkül recesszióba süllyed Európa legnagyobb gazdasága. A gázellátás végleges leállása a bajor iparszövetség (VBW) múlt havi jelentése szerint a második fél évben 193 milliárd eurós kárt okozna a gazdaságnak, és 5,6 millió munkahelyet veszélyeztetne. (Egy euró 409 forint.)

A hatások azonban még ennél is átfogóbbak lehetnek, hiszen az Északi Áramlat 1. végleges leállásával hosszabb ideig maradnának magasak az európai gázárak, amelyek az irányadó holland TTF gáztőzsdén már így is több mint 400 százalékkal emelkedtek a tavaly júliusihoz képest.