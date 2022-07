Fehéroroszország befagyasztja több külföldi vállalkozás részvényét

Minszk kedden közölte, hogy befagyasztja 190 fehéroroszországi külföldi vállalat, köztük az Ausztriában bejegyzett Lukoil Belarus (GMBH, korlátolt felelősségű) társaság külföldi részvényeit, válaszul az Ukrajna elleni orosz invázió támogatása és az emberi jogok megsértése miatti nyugati szankciókra.

A hivatalos jogalkotási portálon közzétett rendelet szerint az olyan országokból származó részvényesek, amelyek „barátságtalan cselekményeket követnek el fehérorosz jogi és/vagy magánszemélyekkel szemben, nem rendelkezhetnek részvényeikkel”.

Fotó: Szputnyik via AFP

A közlemény szerint tilos elidegeníteni az ilyen társaságok részvényeit, ezeket egy külön számlán zárolják. A külföldi tőkéjű, korlátozás alá eső vállalkozások közé tartozik több állam brit, észt, osztrák, cseh és holland résztulajdonú társasága. A tiltólistára került az észt faipari Mozy Timber Plant Ltd., az ugyancsak észt, mezőgazdasági eszközöket gyártó Lidselmash Holding Management Company korlátolt felelősségű társaság és a holland Minsk Watch Factory Ltd. is.