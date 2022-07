A devizapiacok egyes résztvevői már visszaszámolnak: hamarosan bekövethezhet a történelmi pillanat, amikor egy dollár többet fog érni, mint egy euró.

Miközben az óceán mindkét oldalán erősödnek a félelmek a recesszió közelsége miatt, a piaci résztvevők úgy érzékelik, hogy az európai gazdaságok bajai következtében az egységes valuta több sebből vérzik. A devizapiacok sajátos logikája miatt, amikor az euró jajgat, szűköl a forint és a zloty is: az előbbi rekordmélységekbe gyengült, az utóbbi pedig az Ukrajna februári orosz lerohanása után elért mélypont felé közelít.

Fotó: Gary Waters / Science Photo Library via AFP

Az eurónak a fellélegzés rövid időszakai jutottak az idén, a dollár egyre csak tört előre, mint az úthenger, miután az Európai Központi Bank (EKB) most júliusra várt első kamatemelését jóval megelőzve, márciusban a Federal Reserve vehemens kamatemelésekbe kezdett. Az orosz–ukrán háború az euróövezet küszöbén zajlik, nem az amerikaiakén. Hiába kényszerül kamatemelésekbe az EKB is, miután az európai országok energiaellátását különösen megviselő szankciós cunami tovább tornászta feljebb az inflációt, az euróövezeti projektet övező aggodalmak kedden 2002 decembere óta a leggyengébb árfolyamszintekre taszították az eurót, az 1,03-os vonalon túlra a dollár keresztben.

Az euró egyes elemzések szerint már túladottá válhatott, mindenesetre a paritás – az 1:1 árfolyam – ide már nagyon közel van.

Hamarosan a paritáshoz kerülhetünk, hacsak az EKB nem szedi össze magát. Ezek fontos szintek, és kiemelendő, hogy a dollárt széltében-hosszában veszik

– foglalta össze a helyzetet az FXStreet.

EURUSD parity coming up in 3..... 2...... 1..... pic.twitter.com/nDbOXXRRXK — AndreasStenoLarsen (@AndreasSteno) July 5, 2022

Nagy kérdés azonban, hogy az EKB a jelenlegi helyzetben egyáltalán mit tudna tenni. Már felkészítette a piacokat arra – fél év alatt teljes kommunikációs fordulatot végrehajtva az inflációnegligálástól az inflációs aggodalomig –, hogy július 21-i ülésén megkezdi a kamatszigorítást. Addig még azonban több mint két hét van. Az EKB-sok – ha el akarják kerülni a paritás átütésé – esetleg jelezhetnék, hogy a kamatemelések a vártnál is durvábbak lesznek.

Ez azonban két probléma miatt is visszaüthet. A még keményebb szigor azt a félelmet erősíthetné, hogy az európai gazdaságot nagy visszaesés fenyegeti. A Fed szigorításától is jókora recessziót várnak sokan, de általában annak a reménynek a kíséretében, hogy az infláció könyörtelen leküzdése után az amerikai gazdaság gyorsan visszakanyarodik a növekedési pályára. Az európai gazdaság felett – az euró mozgásából és az európai részvényindexek keddi 2-3 százalékos eséséből is kiolvashatóan – sötét felhőket látnak a piacok.

Nagy az aggodalom Európában a „fragmentáció” miatt, jelen esetben attól tartanak sokan, hogy a tetemes adóssággal rendelkező euróövezeti tagok hitelköltségei kezelhetetlenül elszállnak a globális és európai kamatemelési hullám közepette. Az EKB már ígéretet tett rá, hogy a pandémia idején bevásárolt gigantikus mennyiségű állampapír lejárataiból származó pénzt visszaforgatja a perifériák megsegítésére, de ennek a programnak a részletei még nem ismertek, és – emiatt vagy másért – az EKB monetáris politikai mixébe vetett bizalom sem egetverő.

Régi összefüggés a devizapiacokon - ami többnyire csak jegybanki kamatülések környékén nem működik -, hogy amikor a dollárt veszik az euró ellenében, a feltörekvő piaci devizákat - Közép-Európában különösen a mozgékony forintot és zlotyt - eladják a dollárral és az euróval szemben is. Most is ez történik, és a magasabb adósság és rosszabb hitelminősítés a forintot még a zlotynál is rosszabb helyzetbe taszítják.

A napi árfolyamgrafikonokból világosan láthatóan az euró zuhanásával pontosan párhuzamosan a forint és a zloty is hatalmasat zakózott az euró ellenében.

A forint eközben, az euró/dollár mozgást pontosan lekövetve, még a 409-es szinten is átgyengült az euró ellenében.

A zloty ugyancsak a papírformának megfelelően viselkedve szintén nagyot bukott.

Szintén a papírformának megfelelően, a forint gyengülése nagyobb volt, mint a zlotyé, és a magyar fizetőeszköz új rekordra gyengült a lengyel devizához képest. Keresztárfolyamuk grafikonjából az látszik, mintha a zloty kiválóan teljesített volna, pedig mind a kettő zuhant.