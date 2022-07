Görögországban megközelítette, néhol túl is szárnyalta a járvány előtti szintet a turisztikai szektor bevétele a Bank of Greece legfrissebb adatai szerint. Az ágazat 2022 áprilisában 432,1 millió eurós, január-áprilisban pedig 633,0 millió eurós mérleggel zárt, miközben a járvány előtt, 2019 áprilisában 211,1 millió eurós, január-áprilisban pedig 375,7 millió eurós többlete volt. Az idei évben a repülőterek forgalma is jelentősen nőtt, annak ellenére, hogy több fronton is kihívásokkal néznek szembe – mint a Covid-19, az orosz-ukrán háború, az energiaválság és az inflációs nyomás –, és elmaradnak a kínai, orosz és ukrán turisták is.

Mindennek ellenére a mediterrán ország elsőszámú célpont a franciák, izraeliek és szerbek körében, illetve sok román turista is érkezik. A britek, németek és skandináv nyaralók is első három fő úticéljuk között említik az országot – mondta Vaszílisz Kikíliasz turisztikai miniszter, hozzátéve, hogy két fő céljukat is elérték: sikerült széthúzni a turisztikai szezont, és be tudták vonzani az átlagosnál többet költő vendégeket is.

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

A jegybanki adatokra hivatkozva Kikíliasz elmondta, minden jel szerint jó szezon elé néznek, így megközelíthetik a 2019-es pandémia előtti rekordszintet.

A Görög Polgári Légiközlekedési Hatóság (HCAA) adatai szerint az év első öt hónapjában összesen 14 millió utas repült Görögországba, ami 377,7 százalékos növekedés 2021 azonos időszakához (2,93 millió utas) képest, és a járvány előtti szint 86 százalékának felel meg.

Az összes beutazó száma pedig 884 százalékkal növekedett áprilisban, költéseiknek köszönhetően a turisztikai szektor bevétele tízszeresével nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Ezenkívül a SETE Intelligence (INSETE) kutatóintézet adatai szerint a légitársaságok mostani, június 27. és július 3. között hétre összesen 879 069, a július 10-ig tartó hétre pedig 939 943 jegyet adtak ki,

Amennyiben sikerült mindet eladni, úgy e két hét alatt 1,8 millió látogató érkezhet az országba.

Az athéni repülőtérre érkeznek a legtöbben, június 27. és július 10. között 484 155 turistát várnak, ezt követik Kréta repülőterei (271 323 utassal), valamint Rodosz szigete (213 754 utas). Ezalatt a legtöbben az Egyesült Királyságból (397 298 fő), Németországból (345 927 hely), Olaszországból (208 759 utas) és Franciaországból (133 874 hely) érkeznek.

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

Noha Görögország komoly munkaerőhiánnyal küzd, alig találni szabad repülőjegyet, a szállodák közel teltházzal üzemelnek, és az emberek úgy költenek, mintha nem lenne holnap.

Olyannyira, hogy a turisztikai ágazat bevételei meghaladhatják a 2019-es rekordévet, mielőtt a koronavírus 2020-ban lecsapott volna, és közel két évre le kellett zárni a határokat. Az idei második negyedév meglehetősen jól indult, az áprilisi bevételek 20 százalékkal nőttek és a jelek szerint júniusban sem lesz másképp a Kathimerini görög hírportál szerint.

Ha még valamilyen szinten vissza is tér ősztől a járvány, a tavaszi és nyári bevételek várhatóan fedezni tudják az esetleges veszteségeket. A Görög Turisztikai Konföderáció (SETE) közgyűlésén elhangzott, hogy az ágazat 20 milliárd eurót hozhat idén, amelynek nagy része a 4 és 5 csillagos szállodáknál és a luxus üdülőhelyeken csapódik le.