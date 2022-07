Egybehangzó bukaresti sajtóértesülések szerint a Nicolae Ciuca vezette balliberális kabinet az ipari gázfelhasználás racionalizására készül az idén télen, amennyiben nem sikerül az ellátást teljes körűen és megnyugtatóan megoldania. A lakosság ellátása azonban minden körülmények között biztosított, s a vállalatok korlátozása is csak abban az esetben lenne érvényes, ha leállna az oroszországi gázimport, és nem sikerülne a tervezett mennyiséget alternatív forrásokból behozni az országba.

Nicolae Ciuca román miniszterelnök (jobbra) a fekete-tengeri Midia térségében múlt héten átadott gázipari komplexum átadásán Fotó: RADU_BADOIU

A kormány konzultatív testületet hozott létre, amelynek az energiaválsággal kell foglalkoznia a következőkben – adta hírül az Agerpres román állami hírügynökség. Románia jelenleg éves gázfogyasztásának mintegy 85 százalékát fedezi belföldi termelésből, a fennmaradó mennyiséget elsősorban Oroszországból szerzi be.

Nicolae Ciuca miniszterelnök egy héttel ezelőtt történelmi pillanatnak nevezte, hogy elstartolt a földgázkitermelés a fekete-tengeri Midia térségében. Itt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint a Carlyle magántőke-befektető csoport által alapított a Black Sea Oil & Gas társaság kezdi meg a gázmező kiaknázását.

A kormányfő akkor közölte:

Az a tény, hogy a projekt révén évente egymilliárd köbméter földgázt sikerül kitermelni, azt jelenti, hogy Románia fogyasztási igényeinek 90 százalékát ki tudják majd saját forrásból elégíteni.

Ennél is több gáz kitermelése kezdődhet el négy év múlva, a román partoktól távolabb lévő Neptun mélytengeri térségből leghamarabb 2026 végén láthat neki évi tízmilliárd köbméternyi gáz felszínre hozatalának az osztrák OMV-Petrom és a román Romgaz.

Ciuca arról is beszámolt, hogy Románia Azerbajdzsánnal és az Egyesült Államokkal is tárgyal gázvásárlásról, de az energiahordozó Romániába juttatása nemcsak a szerződő feleken, hanem a tranzitországon – Törökországon, illetve Görögországon és Bulgárián – is múlik. A miniszterelnök egyébként nemrég az Egyesült Arab Emírségekben tett látogatása során ugyancsak az energiabeszerzési lehetőségek bővítéséről folytatott tárgyalásokat.

A román kormányfő a napokban arról beszélt, hogy jelenleg 41 százalékos feltöltöttségű gáztározói kapacitását novemberig 80 százalékosra emeli, és akkor elegendő tartalékokkal fog rendelkezni a téli időszak átvészeléséhez.

Miközben a román kormány a lakossági esetében jövő márciusig érvényes árplafont és -kompenzációt vezetett be a földgáz és a villamos energia esetében, az ország ipari fogyasztói alaposan megsínylik az egekbe szökött energiaárakat. A sort Románia legnagyobb műtrágyagyártója, az évente 1,6 millió tonna műtrágyát előállító, svájci tulajdonban lévő marosvásárhelyi Azomureș kezdte, amely két héttel ezelőtt bejelentette, hogy ismét felfüggeszti tevékenységét a magas energiaárak miatt, miután tavaly decembertől áprilisig hasonló okokból zárva tartott.

Ugyancsak a felsrófolt energiaárak miatt kénytelen leállni az alumíniumiparban tevékenykedő tulceai Alum timföldgyár, amelynek tulajdonosai szerint a kialakult helyzet miatt a több mint 700 dolgozót foglalkoztató üzem fenntartása és hosszú távú működtetése veszélybe került. A vállalat közlése szerint év végéig függesztik fel a gyár működését, a dolgozók sorsáról annyit közöltek, hogy megtartják egy részüket, akik el tudják végezni a szükséges karbantartási munkálatokat, másokat viszont – szakszervezeti források szerint 500 alkalmazottat – elbocsátanak.

Az Alum egyébként elsősorban a slatinai Alro alumíniumgyárnak készít nyersanyagot, amely hónapok óta csökkentett kapacitással dolgozik. Különben a múlt héten két napra kénytelen volt felfüggeszteni a gyártást a Renault-tulajdonban lévő mioveni-i Dacia-üzem is, ezúttal azonban az alkatrészek és félvezetők hiánya indokolta a kényszerleállást.