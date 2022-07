A Hyundai egyik, a közeli Montgomeryben található gyárát kiszolgáló leányvállalata, a Smart Alabama gyerekmunkásokat alkalmazott – írja a Reuters a helyi rendőrségre, három gyerekmunkás családjára és az üzem nyolc egykori, illetve jelenlegi alkalmazottjára hivatkozva.

A gyerekmunkások között volt, aki mindössze 12 éves volt, míg a Smart a Hyundai vállalati iratai szerint a cég többségi tulajdonában áll, és az Egyesült Államokban található egyik legfontosabb gyárának készít alkatrészeket. A Hyundai nem kommentálta az esetet, míg a Smart tagadja az ellene felhozott vádakat, ám a híradások által említett munkásokkal kapcsolatos kérdésekre nem válaszolt. Ugyanakkor

azt is állította, hogy sok esetben munkaerő-kölcsönző cégekre hagyatkozik a toborzás során.

Fotó: Luke Sharrett / Bloomberg via Getty Images

Az ügyet egy guatemalai bevándorló család ebben a hónapban 14. születésnapját ünneplő lányának februári eltűnése indította el, és mint kiderült,

a 12 éves öccse és a 15 éves bátyja is a gyárban dolgozott,

így iskolába sem járt a gyerekek munkáját ismerő források szerint. A történteket a kicsik apja is megerősítette.

A családnak otthont adó Enterprise városának rendőrsége szintén igazolta, hogy a gyerekek a gyárban dolgoztak, ugyanakkor azt is elmondták, hogy a várostól mintegy 70 kilométerre található Luvernében működő üzem kívül esik a hatáskörükön. Ezért az alabamai főügyészséget értesítették az esetet követően.

Azonban nem csupán az említett három gyerek, hanem sok más fiatalkorú is a Hyundai leányánál talált munkát az elmúlt években

a gyár dolgozói és a munkaerő-toborzással foglalkozó források szerint. Közülük többen kimaradtak az iskolából is munkájuk miatt. A kérdéses üzemet ráadásul egészségügyi és biztonsági előírások többszöri megsértése miatt is elmarasztalták.

A gyerekmunkáról szóló hírek mindenesetre sokat árthatnak a Hyundainak fogyasztói, szabályozói és reputációs téren is, miközben a cég nemrég jelentette be, hogy több mint ötmilliárd dollárért kíván újabb üzemet létrehozni a Georgia államban található Savannah közelében. Munkaerőpiaci szakértők szerint az amerikai munkaerőhiány növeli a gyerekmunka terjedésének veszélyét, különösen az illegális bevándorlók körében, a gyerekmunkát tiltó szabályok ellenére.

Korábban a baromfiiparáról híres Enterprise városában egy csirkeüzemben találtak példát gyerekmunkára. Alabama állam és az országos törvények egyaránt tiltják, hogy a Smart fémmegmunkáló üzeméhez hasonló helyeken 18 év alattiak dolgozzanak, sőt az állam 17 éves korig tankötelezettséget is előír. A munkahelyek egészségügyi és biztonsági szabályozásáért felelős szervezet (OSHA) egy volt munkatársa szerint a Hyundai ellátási lánca többször is felkeltette a hatóságok érdeklődését.

A kérdéses üzem a cég Elanatra, Sonata és Santa Fe modelljeihez gyárt alkatrészeket, amelyek júniusban a Hyundai amerikai eladásainak mintegy 37 százalékát tették ki. A Smart ellen 2013 óta az OSHA közel 50 ezer dollárnyi bírságot szabott ki, a legutóbbira az idén került sor.

A hatóság ellenőrzései szerint a cégnél a végtagok elvesztésének a veszélye is fennáll.

Az üzem, amely honlapja szerint évi 400 ezer autóhoz is képes alkatrészeket gyártani, nem meglepő módon nehezen tartja meg a dolgozóit. Ezt bizonyítja a cég által 2020 végén a mexikói amerikai konzulátus számára írt levél, amely a vendégmunkások részére szeretett volna vízumot szerezni.

Az idén csoportos per is indult a Smarttal és a társaságnak dolgozó munkaerő-kölcsönző cégekkel szemben. A toborzócégek közbeiktatása segíthet a vállalatnak a gyerekmunka elrejtésében is, így a gyár egykori és jelenlegi dolgozói szerint sok fiatalkorút ezen társaságokon keresztül alkalmaztak.

A gyár egy egykori munkavállalója szerint az összes műszakot nézve mintegy 50 gyerek dolgozhatott a gyárban,

míg egy másikuk arról beszélt, hogy az ő műszakjában mintegy tucatnyi kiskorú dolgozott. Egy harmadik korábbi Smart-alkalmazott pedig a gyors lemorzsolódásra hívta fel a figyelmet az üzemben, amely egyre inkább csak bevándorlók munkába állításával tudta tartani a termelési ütemet. Miután az eltűnt kislány a hírekbe is bekerült, a helyiek szerint a cég más gyerekmunkásokat is elbocsátott, a lebukástól való félelem miatt.