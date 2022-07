Tombol a hőség Európa borvidékein, még az általában hűvösebb országokban is egyre feljebb kúszik a hőmérők higanyszála, az Egyesült Királyságban például először mértek 40 fok feletti hőmérsékletet. A borászok így attól tartanak, hogy akár 25 százalékkal is alacsonyabb lehet a hozam az idei évjáratnál, amit már korai fagy és jégeső is sújtott. Nincsenek könnyű helyzetben a borászatok, egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb időjárás mellett kell bort készíteniük.

Az európai "tűzszezon" is a szokásosnál korábban köszöntött be idén, ráadásul jóval több pusztítást is végzett, mint a korábbiak: január óta már több mint 345 ezer hektárnyi terület égett a régióban, több ezer embert evakuáltak.

Az év elejétől július 16-ig összesen 1756 erdőtüzet regisztráltak az Európai Unióban, ami 273 százalékkal haladta meg a 2006 és 2021 közötti évek ugyanezen időszakának átlagát.

Fotó: Ophelie Auziere / AFP

Még ha az adott területen nem is égeti meg a szőlőt a tűz, a közeli lángok füstje kilométerekről tönkreteheti a termést és hamu ízt kölcsönözhet a bornak.

A múltban ezt már tapasztalták Ausztráliában és Kaliforniában is. Ennek ellenére a vidéki tüzek csak néhány borvidéket érintenek, miközben a szőlőültetvények szinte mindenhol szenvednek az extrém hőségtől és az évtizedek óta nem látott mértékű aszálytól. A tartósan fennálló magas hőmérséklet miatt leégethet a szőlő, rosszul érik, nincs elegendő víz sem a virágzáshoz, sem a terméshez. A cukor is lassabban halmozódik fel, ami késlelteti az érést és a szüretelést.

A szőlő végül kisebb szemű lesz, kevesebb terem, és a minőség is romlik.

Ráadásul még nincs is vége az idei nyárnak.

Bár a francia ültetvények megmenekültek a lángok elől, a tikkasztó hőségre megoldást kell találni

Franciaországban a Loire-völgyben nem aggódnak a termelők a tűz és a füst miatt, azonban ahogyan délebbre megyünk, Bordeaux-ban már más a helyzet. Július 12-én két nagyobb tüzet is jelentettek, az egyiket a tengerparton, Arcachon üdülőváros közelében, a másikat pedig egy fenyvesben, Bordeaux-tól délre, közel a Graves régió szőlőültetvényeihez. A tomboló tűz olyan közel volt a Liber Pater szőlőültetvényhez, hogy a rendőrség július 18-án elrendelte annak evakuálását. Indulás előtt a tulajdonos, Loic Pasquet még megpróbálta megakadályozni a lángok terjedését.

Szerencsére a szél is megfordult, így megmenekült az ültetvény, amiért igazán kár lett volna, ha elmaradtak volna az üzletek polcairól a 4000 dolláros vörösborok ( a ritka 2015-ös évjáratért 33 000 dollárt is elkérnek üvegenként).

A június 22-i hivatalos adatok szerint mintegy 20 900 hektár erdő égett le, több ezer embert evakuáltak, és 2000 tűzoltó és nyolc tűzoltó repülőgéppel folytatta a harcot a lángok ellen. A hét elején még füstszagot lehetett érezni Bordeaux városában. Cecile Ha, a CIVB borkereskedelmi szövetség munkatársa szerint a jó hír az, hogy egyetlen szőlő sem égett le, és úgy tűnik, a füst elszáll a szőlők felől. Ennek ellenére az előrejelzések szerint nagyon magas hőmérséklet várható a következő napokban.

Szakértők szerint az egyik megoldás a tikkasztó hőségre nem más, mint az úgynevezett agroerdészet.

A bordeaux-i Château Haut-Bages Liberal borászat Pauillacban fákat ültetett a szőlőültetvényekbe, hogy árnyékot adjanak, hűtsék a levegőt és növeljék a páratartalmat.

Ennél sajnos égetőbb a helyzet Portugáliában és Spanyolországban

Frederico Falcao, a ViniPortugal szakmai szövetség elnöke ismertette, hogy az erdőtüzek Portugália minden régióját fenyegetik, és bár hivatalosan még nem jelentettek leégett szőlőültetvényeket, az elmúlt 10 napban több tucat erdőtűz tört ki országszerte a Polgári Védelmi Hatóság (ANEPC) weboldala szerint.

A kikötőjéről híres Douro-völgyben brutális hőség és szárazság uralkodik, a közelmúltban a hőmérséklet elérte a 47 fokot, ami 1941 óta a legmelegebb. Rob Symington, akinek 27 szőlőültetvénye és nyolc pincészete van a völgyben és Alentejoban, azt mondja, hogy a tűz nem okozott gondot, de a hőség miatt csökken a termés mérete.

Döntő jelentőségű lesz a következő négy-hat hét még a betakarításig– teszi hozzá, mivel szerinte ha enyhén lehűl a hőmérséklet és esik egy kis eső, még egészen jó termésük lehet.

Spanyolországban is pirosak az időjárási térképek, mindenhol szélsőséges hőmérsékletet jeleznek. Tüzek lángolnak az olyan régiókban, mint az észak-spanyol Castilla y Leon, amely otthona a legkiválóbb spanyol boroknak, a Vega Sicilia és a Pingus alapanyaga is itt terem, valamint Andalúziában is feltörtek a lángok, ami a sherryről híres.

Spanyolország északkeleti részén, Katalóniában már sikerült visszaszerezni az ellenőrzést a tüzek felett, a Torres pincészet jelentése szerint egyik sem került közel a szőlőültetvényeikhez. A Torres elnöke elmondta, hogy ettől függetlenül egyre rosszabbak a hőhullámok, egyes birtokokon csepegtető öntözéssel próbálják táplálni az ültetvényeket.

A Prosecco még a szélsőséges időjárást is túléli

Az olasz kormány is súlyos aszályvészhelyzetet hirdetett több északi régióban, köztük Friuliban és a Baroloról híres Piemonte-ban is. Itt a bor egyetlen kékszőlő-fajtából, a nebbiolóból készül, ami egy különösen masszív, sok meleget és megfelelő csapadékot igénylő fajta.

A Friuliban borbirtokot gondozó Terlato Wine Group vezérigazgatója, Bill Terlato szerint idén háromszor több a tűzeset és 50 százalékkal kevesebb eső esik, mint egy átlagos évben, ami bár csökkentheti a termést, viszont legalább az erdőtüzek elkerülik őket, mivel azok inkább a déli és nyugati területeken pusztítanak.

Dél-Olaszországot a hőség is sújtja, a Nino Franco pincészet termelője, Silvio Franco azonban mindenkit megnyugtatott:

Ne aggódjatok a Prosecco miatt. A szárazság inkább a legfiatalabb szőlőket érinti, ráadásul a habzó fehérbor amúgy sem tartozik a legjobb borok közé.

Mindeközben az Egyesült Királyságban örvendeznek a termelők

Brad Greatrix, a Nyetimber habzó bor készítője, akinek szőlőültetvényei Sussexben, Kentben és Hampshire-ben találhatók, azt mondja, hogy náluk pont jókor jött a hőség, abban az időszakban, amikor a szőlő nem annyira érzékeny a hatásokra.

A borász inkább az eső hiánya miatt aggódik, ami végül a mennyiséget és a minőséget is befolyásolhatja.

Jelenleg azonban senki sem meri megjósolni, hogy ezen szélsőséges időjárás milyen hatással lesz a borokra. A borászok természetüknél fogva optimisták, mindig abban reménykednek, hogy az időjárás hirtelen jobbra fordul. Ennek ellenére egyre többen ismerik fel, hogy minden év újabb kihívásokkal jár.

Van egy határ, amit még elbírnák az ültetvényeink, de kérem, térjünk át a fosszilis olajról a megújuló energiákra, és változtassunk az életmódunkon, hogy ígéretesebb jövője lehessen a bornak– kérte Torres, a fenntarthatóság úttörője Spanyolországban.