Szergej Lavrov kijelentette, hogy Moszkva támogatja Etiópia törekvéseit belpolitikai helyzetének stabilizálására, egyben bírálta a Nyugatot, hogy megkísérel beavatkozni az afrikai országok belügyeibe. Az orosz diplomácia vezetője négy országot érintő afrikai körútjának végén érkezett Etiópiába, miután megbeszéléseket folytatott Egyiptomban, a Kongói Köztársaságban és Ugandában. Afrikai körútjának célja, hogy megerősítse Moszkva nemzetközi támogatottságát, és enyhítsen az ukrajnai orosz agresszió okozta globális diplomáciai elszigeteltségen.

Az afrikai országok többsége – az Oroszországhoz és a Nyugathoz egyszerre szorosan kötődő gazdasági érdekeik és történelmi kapcsolataik szem előtt tartásával – nem volt hajlandó állást foglalni az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

Fotó: Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency via AFP

Etiópia már régóta a Nyugat elkötelezett hívének számított, amikor 2020 novemberében az ország északi részén, Tigré tartományban konfliktus robbant ki a helyi erők és a központi kormányzat között. Az etióp kormányt jelentős politikai nyomás alá helyezte az Egyesült Államok és az Európai Unió a válság erőszakos kezelése miatt, amelyben több ezren meghaltak, és több millióan elmenekültek otthonukból.

Megerősítettük határozott támogatásunkat az etióp kormányzat erőfeszítéseit illetően, amelyekkel stabilizálni próbálja a belpolitikai helyzetet, és széles körű társadalmi párbeszédet indított a legfontosabb problémák megoldására

– mondta Szergej Lavrov etióp partnerével, Demeke Mekonnen külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Az orosz diplomácia vezetője szerint az afrikai országok maguk akarják alakítani jövőjüket és megoldani problémáikat, ami jól illeszkedik a leendő multipoláris világ nemzetközi kapcsolatrendszerébe. Ennek az új világrendnek a kialakulását azonban Lavrov szerint a Nyugat igyekszik megakadályozni az Egyesült Államok hegemóniájának fenntartása érdekében.

Fotó: Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency via AFP

Demeke Mekonnen kijelentette, hogy országa hálás

Oroszország rendíthetetlen támogatásáért, amellyel Etiópia szuverenitásának megőrzését segíti.

Az addisz-abebai kormányzat évek óta azzal vádolja külföldi bírálóit, hogy jogtalanul akarnak beleavatkozni az etióp belügyekbe. Lavrov ennek megfelelően a gyarmatosító gondolkodású, arrogáns nyugati hatalmakkal szemben Afrika tisztelettudó barátjaként jellemezte és mutatta be Oroszországot. Ez volt megszólalásainak vezérmotívuma a Kongói Köztársaságban és Ugandában tett látogatásain is. Erről a témáról hosszabban is beszélt abban a félórás előadásában, amelyet az addisz-abebai orosz nagykövetségen tartott az Etiópiába akkreditált külföldi nagyköveteknek. Az előadásban az orosz kormány Ukrajnával és más nemzetközi kérdésekkel kapcsolatos álláspontját is bemutatta általánosságban.

Biztos vagyok benne, hogy a világ országainak túlnyomó része nem kíván olyan világban élni, ahol visszatérnek a gyarmatosító idők

– fejtette ki az orosz külügyminiszter afrikai körútja utolsó állomásán.