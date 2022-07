A Coca-Cola és a Pepsi is felfüggesztette a tevékenységét Oroszországban, az Ukrajna ellen indított háború miatt. A boltok polcain még megtalálni a népszerű amerikai termékeket, mivel a már leszállított készleteket még kiárusítják, de egyre terjednek az üzletekben az orosz klóntermékek. Coca-Cola helyett Cool Cola, Fanta helyett Fancy és Sprite helyett Street várja az orosz fogyasztókat. A NielsenIQ adatai szerint májusban és júniusban már az üdítőpiac 5 százalékát tették ki az orosz márkák. A klóntermékek terjedésével egyszerre a NielsenIQ azt is kimutatta, hogy Oroszországban ebben a két hónapban 5,5 százalékkal csökkent a szénsavas üdítőitalok forgalma - írta meg a Forbes.ru.

Fotó: Evgeny Biyatov / AFP

Ez egy csodálatos lehetőség, amire soha többet nem lesz példa. A külföldi cégek elhagyják az országot, mi pedig átvehetjük a helyüket

– mondta a limonádéiról ismert Chernogolovka vezérigazgatója, Natalia Sakhnina. A cég a már elkezdte a saját kólafajtáit gyártani Cola Chernogolovka és Fantola néven. Májusban egy másik vállalat, az Ochakovo piacra dobta a saját, az amerikai üdítőkre emlékeztető termékeit, a Cool Cola, a Fancy és a Street képében. Az Ochakovo vezérigazgatója az orosz Forbes-nak azt nyilatkozta, hogy az összes üdítőital márkájának az értékesítése 2022 májusában és júniusában megközelítette az egy évvel korábbi eredmény dupláját.

Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a multik elhagyták az országot. Emiatt a fogyasztók érdeklődése csökkent ezek iránt a termékek iránt, de azt is látni, hogy nőtt a kereslet az említett világmárkák orosz alternatívai iránt

– mondta Jurij Antonov.

A NielsenIQ kiskereskedelmi láncok körében végzett kutatása szerint idén május és június hónapokban az üdítőitalok értékesítése Oroszországban 5,5 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakhoz képest. Ezt az üzletláncok is megerősítették. A Metro üzletekben az üdítőital-eladások nagyjából 20 százalékkal estek vissza ebben a két hónapban. A Metro ezt a tendenciát a külföldi márkák kivonulása miatt tapasztalt kínálati szűküléssel magyarázta.

A forgalom lassulásának első jelei májusban jelentkeztek. A tavalyi évben a szénsavas üdítőitalok eladásai az élelmiszer-kiskereskedelem növekedésének egyik motorja volt, januártól márciusig havonta 15 százalékkal nőtt az értékesítésük. Az idei látványos visszaesést a NielsenIQ Russia ügyfélszolgálati igazgatója, Saltanat Nysanova azzal magyarázza, hogy 2021 májusában és júniusában a meleg időjárás miatt jobban fogytak az üdítőitalok, tehát egy erős bázishatásról lehet idén beszélni.

Fotó: Evgeny Biyatov / AFP

Online veszik az amerikai márkát az oroszok

Miután az amerikai vállalatok bejelentették, hogy felfüggesztik az oroszországi tevékenységüket az online térben hatalmas kereslet lett ezek iránt a márkák iránt. A legnagyobb oroszországi online kiskereskedelmi vállalat, a Wildberries sajtószolgálata az orosz Forbes kérdésére elmondta, hogy a Coca-Cola és a Pepsi termékek eladásai 320 százalékkal nőttek az oldalukon 2022. május 1. és július 20. között éves viszonylatban. Ezzel együtt a kínálat is megnőtt a webáruházban. Az amerikai üdítőket kínáló eladók száma idén márciushoz képest megháromszorozódott a Wildberries oldalán. Az Ozon online piactér is arról számolt be, hogy idén júniusban hatalmas kereslet volt a felületükön a Coca-Cola és a Pepsi termékekre.

Azt egyelőre még nehéz megbecsülni, hogy az orosz klónmárkák végül milyen népszerűségre tesznek szert Oroszországban. Az eddigi eladásokat se lehet még megsaccolni. A Forbes Russia azt írja, hogy ezeknek a termékeknek több idő kell a kereskedelmi forgalomban, hogy a lakosság megismerje és megítélje őket.

Többet költöttek üdítőre az oroszok

A NielsenIQ arról is írt, hogy idén májusban és júniusban az üdítőital-értékesítésekből befolyt pénz mennyisége 24,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Ahogy arról már korábban írtunk, az értékesítések 5,5 százalékkal csökkentek ebben a szegmensben, így egyértelmű, hogy az infláció nagy mértékben jelentkezik az élelmiszereknél. A Forbes Russia azt írja, hogy az átlagárak 20 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest, ezt az Ochakovo vezetője, Jurij Antonov is elismerte.

Ez több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt a cukor árának az emelkedése is hat rá, valamint a devizaköltségek növekedése is az alapanyag beszerzéseknél. Beszélni kell még az árak mesterséges felhajtásáról, amit két multinacionális cég okozott. Úgy látom, hogy ezek a vállalatok szándékosan csökkentették a kínálatot és a nyersanyagkészleteket, hogy a már piacon lévő termékeiket drágábban lehessen eladni

- mondta Jurij Antonov. A Chernogolovka vezérigazgatója hozzátette, hogy a logisztika is nehéz és drága lett, mind a késztermékek, mind az alapanyagok esetében is.