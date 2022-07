Hétezerrel kevesebb pub van ma Angliában és Walesben, mint tíz éve, a számuk az év első felében negyvenezer alá esett – a legalacsonyabbra azóta, hogy statisztikát vezetnek róluk. A többi szórakozóhelyhez hasonlóan a kocsmákra is rossz idők jártak az utóbbi időben, hiszen a koronavírus-járvány miatt be kellett zárniuk. Azt az időszakot ugyan még meglepő sikerrel túlélték, most azonban a növekvő költségekkel már nem képesek megbirkózni, derült ki az Altus Group ingatlan-tanácsadó felméréséből.

Fotó: Tolga Akmen / AFP



„Míg a kocsmák figyelemre méltóan ellenállónak bizonyultak a világjárvány idején, most új ellenszéllel szembesülnek, a növekvő energiaköltségek, az inflációs nyomás és az adóemelések miatt üzleti válsággal küzdenek" – idézte a Sky News Robert Haytont, az Altus Group Egyesült Királyságért felelős elnökét.

A múlt év vége és június között mintegy kétszáz pub tűnt el Angliában és Walesben, a legtöbb a West Midlands régióban, ahol 28-at zártak be az utóbbi hat hónapban, míg Londonban és Kelet-Angliában 24-et.

A helyzetet jól mutatja, hogy az ágazati szövetség, a British Beer and Pub Association kutatása szerint a növekvő költségek miatt a vendéglátóipari vállalkozásoknak csupán a 37 százaléka termel nyereséget. „Amikor egy pub kénytelen bezárni, az hatalmas veszteség a helyi közösség számára, és ezek a számok lesújtó képet festenek arról, hogy a kocsmák országszerte elvesznek falvakban, városokban és városokban” – mondta Emma McClarkin, a szervezet vezérigazgatója. A problémáikat csak tovább tetézte a júniusi vasutassztrájk, amelynek következtében elveszítették az ilyenkor szokásos forgalom negyedét, mert az emberek inkább otthon maradtak.