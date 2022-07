Antony Blinken amerikai külügyminiszter közölte pénteken, hogy nyomást próbált gyakorolni orosz hivatali kollégájára, Szergej Lavrovra annak érdekében, hogy fogadja el az Oroszországban őrizetben lévő amerikaiak szabadon engedésére vonatkozó amerikai ajánlatot.

Blinken szerint őszinte és közvetlen telefonbeszélgetést folytattak Lavrovval.

Unszoltam a Kremlt, hogy fogadja el a Paul Whelan és Brittney Griner szabadon engedésére vonatkozó korábbi komoly ajánlatunkat – mondta az amerikai tárcavezető.

Fotó: AFP

Az amerikai diplomácia vezetője szerdán ismertette, hogy az Egyesült Államok milyen ajánlatot tett Oroszországnak két amerikai állampolgár, a kémkedésért börtönbe zárt Paul Whelan volt tengerészgyalogos és a kábítószervádakkal őrizetbe vett Brittney Griner kosárlabdázó bajnok hazahozatala érdekében. Az ügyre rálátással bíró egyik forrás szerint az Egyesült Államok cserébe hajlandó lenne az illegális fegyverkereskedelemért elítélt orosz Viktor Butot elengedni.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Blinken elmondta azt is, pénteki beszélgetésük során közölte Lavrovval, hogy Oroszországnak teljesítenie kell az ukrán gabonaexport újraindítására vonatkozó megállapodásokat. Ezen felül tudatta vele azt is, hogy a nemzetközi közösség nem fogja elismerni semmilyen ukrán terület elcsatolását. Ezzel összefüggésben figyelmeztette is orosz hivatali partnerét, hogy Washington további jelentős szankciókat fog bevezetni.

Az orosz külügyminisztérium közleményében tudatta: Antony Blinkent tájékoztatták a július 22-én Isztambulban - ukrán gabona és orosz termények, illetve műtrágyák fekete-tengeri szállításáról - aláírt megállapodáscsomagról.

Lavrov egyebek között kifogásolta, hogy Washington nem teljesíti azon ígéretét, miszerint a büntetőintézkedések hatályát nem terjeszti ki az orosz élelmiszerek exportjára. Felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai szankciók tovább nehezítik az élelmezési helyzetet.

Az orosz külügyminiszter egyben hangsúlyozta, hogy Moszkva el fogja érni célkitűzéseit az ukrajnai "különleges katonai műveletben", és a nyugati fegyverszállítmányok csupán elnyújtják a konfliktust.