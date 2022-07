A német iparvállalatokat tömörítő egyesületek szerint rövid távon lehetséges a gázról más tüzelőanyagra, például szénre vagy olajra való átállás, de ehhez szükséges a kormány támogatása, az, hogy a magasabb szén-dioxid-kibocsátással járó átállásokat gyorsított eljárásban hagyják jóvá.

A Mercedes-Benz zöldenergiára cseréli földgázfelhasználását, és a Német Autóipari Szövetség (VDA) szerint más autóipari vállalatok is hasonló intézkedéseket fontolgatnak, azonban ha a teljes autóipar átállna, akár 15 százalékkal is megnőne a szektor villamosenergia-igénye.

Fotó: Julian Stratenschulte / DPA Picture-Alliance via AFP

Mindkét lehetőség költségnövekedést okoz az ipar számára, és stabil villamosenergia-hálózatot, valamint gyors bürokratikus jóváhagyást igényel az üzemanyagváltáshoz– mondta Hildegard Müller, a VDA elnöke.

A BMW közölte, hogy már csökkentette gázfogyasztását, de további megtakarítás csak korlátozott ideig lehetséges a károsanyag-kibocsátás mértékének emelkedése nélkül.

A megtakarításokat az autóiparban központilag kell kezelni a versenysemlegesség biztosítása érdekében– mondta a prémiumautó-gyártó szóvivője.

A Bosch, amely a világ legnagyobb autóbeszállítója, közölte, hogy csökkentették az irodáik és a logisztikai helyiségeik hőmérsékletét, csakúgy, mint a Volkswagen konszern alá tartozó Audi. A VDA elnöke szerint ezek az intézkedések nagyrészt ki is merítik a rövid távú energiamegtakarítási lehetőségeiket.

Bármilyen további csökkentés a termelésbe való nagy horderejű beavatkozásokat igényelne, ami az alkalmazottakra és a beszállítókra nézve is súlyos következményekkel járna – tette hozzá Müller.

A legnagyobb földgázigényű vegyipari szektor az üzemanyag-átállással legfeljebb 2-3 százalékkal csökkentheti a gázfogyasztását a német Nemzeti Vegyipari Szövetség szerint (VCI).

A legkedvezőbb helyzetben a német mérnöki cégek vannak, akik rövid távon 20-40 százalékkal kevesebb gázzal is képesek lehetnek tovább működni, de Matthias Zelinger, a német mérnöki szövetség elnöke szerint a bürokratikus folyamatok leegyszerűsítésére és felgyorsítására van szükség, hogy a vállalatok a tüzelőanyag-átállást és a munkahelyi hőmérséklet csökkentését véghez vihessék.

Az ukrajnai háború kitörése után az orosz gáztól való függőség visszaszorítása érdekében Németország a tavalyi 15,2 százalékról 6 százalékra csökkentette a földgázfelhasználást a villamosenergia-termelésében, és engedélyezte a széntüzelésű erőművek visszakapcsolását is.

A Német Energiaszabályozó Hatóság (Bundesnetzagentur) vizsgálja az ország 2500 legnagyobb ipari gázfogyasztójának a szükségleteit és a vészhelyzetek csökkentésére vonatkozó terveit, hogy felállítsanak egy úgynevezett gázbiztonsági platformot, amely októberben léphet életbe.

A kormány azt is lehetővé teszi a nagy gázfelhasználóknak, hogy a fel nem használt gázmennyiséget aukcióra bocsáthassák, ezzel is stabilizálva a piacot.

A Reuters által megkeresett iparágak képviselői ennek ellenére sem biztosak benne, hogy lesz-e elegendő gáztartalékuk a cégeknek. Figyelembe véve a tüzelőanyag-váltás korlátait, a jelentősebb gázmegtakarításhoz valószínűleg csökkenteni kell a termelésüket, vagy külföldre kell őket áthelyezni.

Az, hogy a vállalatok a termelés csökkentését választják-e az energiatakarékosság érdekében, az aukciós modelltől függ, és hogy a gázmegtakarításért járó lehetséges állami kompenzáció meghaladná-e a termelési veszteségek költségeit – mondta Joerg Rothermel, a VCI energia-szakértője.