Újabb milliárdos hitelt kap Ukrajna az Európai Parlamenttől

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta egymilliárd euró európai uniós makroszintű pénzügyi hitel folyósítását Ukrajna számára, a pénz a külső finanszírozási szükségletek fedezésében segíti majd az Oroszországgal háborúban álló országot - közölte az uniós parlament csütörtökön.A tájékoztatás szerint ez az első részlete annak a 9 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatásnak, amelyet az Európai Bizottság javasolt május közepén Ukrajna újjáépítésére, valamint nemzetközi hitelek visszafizetésére.

Fotó: AFP

A sürgősségi eljárás keretében, 522 igen szavazattal, 17 ellenszavazat és 25 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás szerint a hitel gyors pénzügyi támogatásként szolgál az akut finanszírozási igények kielégítésére, és biztosítja az ukrán állam funkcióinak folyamatos működését. Közölték, hogy Ukrajna finanszírozási igényei az orosz invázió miatt megnövekedtek: az utakban, hidakban, gyárakban, lakóházakban, kórházakban és más infrastruktúrákban okozott hatalmas károk mellett az ország elvesztette hozzáférését a nemzetközi pénzügyi piacokhoz is. Ennek eredményeként Ukrajnának 37,3 milliárd eurója hiányzik a 2022-es finanszírozási igények kielégítésére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint - írták.

A most bejelentett támogatás kifizetésére egy részletben kerül sor, ha felhasználása megfelel az uniós elvárásoknak, beleértve a fokozott átláthatóságot és a felhasználásáról szóló jelentéstételt. A támogatás nyújtásának az is előfeltétele, hogy Ukrajna tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat - szögezték le. Az uniós költségvetés kivételesen a kamatköltségeket is finanszírozza.