A hőhullám miatt tovább csökkent a hét elején a Rajna vízszintje. A napokban várható esőzés legföljebb arra lesz elég, hogy stabilizálja ezt a szintet, de a teherhajózási problémák megoldásához valószínűleg nem lesz elég – közölték csütörtökön a hajózási hatóságok. A sekély víz akadályozza a hajózást a folyó teljes németországi szakaszán Duisburgtól délre, és bár a teherhajózás folytatódik, de a hajók jelentősen csökkentett mennyiségű rakományt szállítanak a német belvízi hajózási hivatal, a WSA szóvivője szerint. Különösen alacsony a vízszint Kaubnál, a Koblenz melletti torlódási pontnál, ahol a hajók csak 30 százalékos teherkapacitással tudnak közlekedni.

Kaubnál a folyó vízszintje az ilyenkor szokásos 200 centiméter helyett 71 centiméterre apadt szerdán.

A tegnapi esőnek köszönhetően ugyan ez csütörtök reggelre 36 centiméterrel emelkedett, és tovább növekedhet, de még így is veszélyesen alacsony.

Fotó: Thomas Frey / AFP



A Rajna fontos hajózási útvonal a gabonafélék és egyéb agrártermékek, vegyi és ásványi anyagok, szén- és olajtermékek, köztük a fűtőolaj szállítására,

a német belvízi áruszállítás 80 százaléka a folyón bonyolódik le az ország déli és nyugati ipari központjai között.

Az alacsony vízállás ellátási problémákhoz és a vasúti szállítási árak emelkedéséhez vezet, mivel az áru egy részét kénytelenek alternatív útvonalon eljuttatni a célállomásra. A vasútra és országúti szállításra való átállás azonban rövid távon nagyon nehéz – figyelmeztetett Salomon Fiedler,

A CNBC összefoglalója szerint a Berenberg Bank közgazdásza arra is felhívta a figyelmet, hogy az alacsony vízszint befolyásolhatja azoknak az iparágaknak és erőműveknek a működését is, amelyek a folyó vizét használják hűtésre.

A német vállalatok 2018-ban hasonló szűk ellátási keresztmetszetekkel és termelési problémákkal szembesültek, amikor szintén a szárazság és a hőhullám okozott szokatlanul alacsony, néhol mindössze 30 centiméteres vízszintet a Rajnán. Ebből a tapasztalatból le lehetett szűrni bizonyos következtetéseket.

A Kiel Institute elemzése szerint például 1 százalék körül csökken a német ipari termelés azokban a hónapokban, amikor a vízszint minden nap 78 centiméter alatt marad azokhoz a hónapokhoz képest, amikor felette van.

A gazdasági hatások azonban most még nagyobbak lehetnek, mivel az ellátási láncokban fennakadásokat és alapanyag-, valamint áruhiányt okozott a koronavírus-járvány, az ukrajnai háború pedig az ország energiaellátását veszélyezteti.

Fotó: Thomas Frey / AFP

Az infláció 7,6 százalékos volt júniusban, a gazdaság az első negyedévben mindössze 0,2 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest, és Fiedler szerint most már valószínűleg recesszióban van.

Ez egyébként ebben az esetben némileg enyhíthet a helyzeten, mivel a termelés visszaesésével csökken az áruszállítás iránti igény is. Ugyanakkor nagy különbség a 2018-as helyzethez képest, hogy az ellátási problémák és a készletek kimerülése miatt a cégek sokkal érzékenyebben reagálnak a szállítási késedelmekre, azok elviselésére valószínűleg a szokásosnál is korlátozottabb mértékben lesznek képesek.

A BDI német ipari szövetség amiatt is aggódik, hogy az alacsony vízállás hosszabb távon a folyami hajózási kapacitás csökkenéséhez vezethet, ha a fennakadások miatt a hajótulajdonosok nem tudnak nyereségesen működni. „A helyzet eszkalálódhat” – figyelmeztetett a BDI, és felszólította a kormányt, hogy nyújtson pénzügyi támogatást az ország belvízi flottájának korszerűsítéséhez olyan új hajókkal, amelyek jobban képesek a sekély vizeken való közlekedésre.