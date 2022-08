Amikor a tavalyi glasgowi klímacsúcsot tartották, a tervek között szerepelt a szénfelhasználás fokozatos kivezetése és a nyugati világban az elmúlt éveket a szén hanyatlása jellemezte, a szektorról, mint jövő nélküli iparágról írtak. Aztán beköszöntöt az energiaválság, és a szénbányászattal foglalkozó cégek óriási profitokat zsebelhettek be – olvasható a Bloomberg írásában.

Az Ukrajnával szemben indított orosz invázió alapjaiban rázta meg az energiapiacokat és a szén iránti kereslet ismét növekedésnek indult. Mindennek hatására például a Glencore árupiaci óriás szénnel foglalkozó részlege az idei első félév során 900 százalékkal, 8,9 milliárd dollárra növelte profitját. Ez nagyságrendeket nézve több, mint a Starbucks vagy a Nike éves nyeresége.

Fotó: Bloomberg

A világ elsőszámú termelője, a Coal India megháromszorozta nyereségét, míg a globális termelés több mint felét adó kínai cégek együttes profitja is több mint a duplájára nőtt, elérve a 80 milliárd dollárt.

Az elképesztő nyereségek ugyan mosolyt csalhatnak a befektetők arcára, ám a szénfelhasználás növekedése csak még nehezebbé teheti a leginkább szennyező energiahordozó kivezetését és a globális felmelegedés szintjének másfél fok alatt tartását.

Noha a klímaváltozás elleni fellépés keretében a szektor egzisztenciális válsággal küzdött és a bankok is egyre kevésbé szívesen finanszíroztak szénnel kapcsolatos projekteket, az energiaválság rávilágított arra, mennyire nehéz is szabadulni a széntől. Érdemes megjegyezni, hogy bár a globális szénhasználat 2014-ben tetőzött, a feltörekvő ázsiai gazdaságok – elsősorban Kína és India – növekvő szénéhsége miatt a következő években új csúcsok születtek volna az európai gázválság nélkül is.

Ironikus módon a szénbányászok profitját – kicsit az olajpiac szűkösségéhez hasonlóan – részben a zöld politikák terjedése lőtte az egekbe, hiszen elmaradtak a beruházások a hanyatlónak gondolt szektor területén.

Mindez hátrányosan hatott a termelésre, miközben az európai gázhiány egekbe lőtte az LNG árakat, számos országot terelve vissza a szénalapú áramtermeléshez, köztük a szenet már temető európai országokat is.

Az ausztrál Newcastle kikötőjében, mely az ázsiai piacok egyik legfontosabb viszonyítási pontja, a szénárak júliusban rekordmagas szintet értek el. Mindez elképesztő profitokat hozott az iparág résztvevőinek, így a Glencore 4,5 milliárd dollárral növelte kifizetéseit a részvényesek felé. A szénrobbanás nyertesei között van a leggazdagabb ázsiai, Gautam Adani is, aki India mérhetetlen étvágyát kihasználva növelte cége, az Adani Enterprises bevételét több mint háromszorosára.

Azonban az amerikai cégek – mint az Arch Resources és a Peabody Energy – sem maradtak ki a szektor szárnyalásából, sőt, arról beszéltek, hogy az európai kereslet akkorára nőtt, hogy sokan az acélgyártáshoz használt, jobb minőségű kokszoló szenet is megveszik áramtermelés céljából.

Ugyanakkor a szénbányászok rekordprofitja politikai problémákat is okozhat, különösen, hogy közben a fogyasztók egyre magasabb árakkal szembesülnek. A hónap elején Antonio Guterres ENSZ főtitkár kirohanásában erkölcstelennek nevezte az energiacégek sosem látott nyereségeit és extraprofitadót szorgalmazott.

A szén támogatói szerint azonban még mindig ez a legjobb tüzelőanyag, mely megbízható, olcsó áramot képes biztosítani, különösen a fejlődő országokban. Nem meglepő tehát, hogy

hiába cserélték a nyugati országok gázüzeműre szénerőműveik jelentős részét, hiába építi nukleáris reaktorok sokaságát Kína, hiába a megújulók egyre növekvő részesedése az áramtermelésből, a szénerőművek továbbra is a legtöbb áramot előállító eszközök világszerte, a globális termelés 35 százalékát adva.

Noha a nyugati termelők – mint a Glencore mely bányáit ígérete szerint 30 éven belül bezárja – számára a rendkívüli helyzet az utolsó nagy profitok lehetőségét jelenti, India és Kína szeretné növelni szénfogyasztását a közeljövőben. Peking a széntermelés 300 millió tonnás növekedését várja a bányászoktól idén és az ország legnagyobb termelője a beruházások több mint 50 százalékos növelésére készül. A Coal India nyereségének egy részét szintén újabb feltárásokba forgathatja vissza, különösen, hogy a cég a kormány irányából is nyomás alatt áll, hogy tartsa a lépést az erőművek és a nehézipar támasztotta igényekkel.

A két ázsiai ország a tavalyi glasgowi klímacsúcson együtt küzdött azért, hogy felvizezzék a találkozót összefoglaló közleményt, ami így a szénhasználat kivezetése helyett annak csökkentését célozza már csupán.

Ebben az időszakban a Glencore kivételével a legnagyobb nemzetközi bányavállalatok visszavonulóban voltak a szén területén, hiszen az árrobbanás előtt kétségesnek tűnt, hogy érdemes-e a klíma aktivistákkal hadakozni az akkoriban kifejezetten alacsony profitért cserébe. Amikor az Anglo American leválasztotta szénbányászattal foglalkozó részét, egy shortolással foglalkozó alap, a Boatman Capital azt a véleményt fogalmazta meg, hogy az így létrejött cég gyakorlatilag értéktelen. Azóta persze nagyot fordult a világ, így a Thungela Resources nevet viselő új cég részvényei tavaly június óta értéküket több mint tízszeresére növelték.

A Glencore egy kolumbiai bányából vásárolta ki partnereit, az Anglo-t és a BHP-t, mely a magas árak miatt gyakorlatilag a tavalyi év végére vissza is hozta az árát, hogy aztán az idei év első hat hónapja alatt 2 milliárd dollárnyi profitot hozzon.

A Glencore vezérigazgatója, Gary Nagle szerint ráadásul az energiaválság a közeljövőben aligha ér véget.