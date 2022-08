Leállította a két éve elkezdett építkezést az Evergrande. Az óriási adósságokkal küszködő kínai építési vállalat a Guangzhou FC stadionjának munkálatait fújta le Kantonban, amelynek egyébként épp a cég a többségi tulajdonosa – írja a BBC.

Az üzlet felmondásából 818 millió dollár folyik majd be a cég számláira, amelyet azonnal az adósságok rendezésére fordítanak. Persze ez az összeg csak csepp a tengerben, hiszen az Evergrande összesen 300 milliárd dollárnyi adósságot görget maga előtt, amelyből 20 milliárd dollárral külföldi befektetők felé tartoznak.

Fotó: AFP

Az építkezés – amely bár két éve indult, de aztán hosszú időre teljesen leállt – folytatását még tavaly is biztosra ígérte a vállalat. Most viszont a telek és minden egyéb átkerül a kantoni városvezetéshez. Nemrég egyébként felmerült, hogy az építési vállalat magát a csapatot is eladja, de egyelőre erről nem érkezett hír.

Az Evergrande 1 milliárd dollárt fizetett a telekért, amelyre a 80 ezer férőhelyes stadiont akarták felépíteni, összesen 1,8 milliárd dollárért. Ebből viszont így már nem lesz semmi.