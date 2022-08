Az ukrajnai háború miatt fellendült Belgium hadipara, a kínálat alig tud lépést tartani a kereslettel - írta a The Brussels Times hírportál pénteken.

Belgium jelentős fegyveradományokat bocsátott Ukrajna rendelkezésére. A háború kitörésekor Alexander De Croo belga miniszterelnök bejelentette, hogy Belgium 5000 gépfegyvert, 200 páncéltörő fegyvert és 3800 tonna üzemanyagot adományoz Kijevnek.

A gépfegyvereket a vallon kormány tulajdonában lévő FN Herstal fegyvergyártó cég gyártotta. Az adomány egy része a kormányzati készletekből származott, egyelőre nincs adat arról, hogy a kormány új fegyvereket rendelt volna a tartalékok feltöltésére.

A The Brussels Times szerint az ukrajnai háború a kevésbé jelentős flamand fegyveripart is nagy mértékben fellendítette. A flamand kormány havi jelentése azt mutatja, az idei év első hat hónapjában összesen 371,5 millió euró értékben adtak ki fegyverexport engedélyeket, kétszer nagyobb arányban, mint tavaly. A flamand régió jelentős exportmegállapodást kötött Ukrajnával, amelynek keretében a Sioen Ballistics cég golyóálló mellényeket szállított Ukrajnába. A flamand Concordia Textiles, amely az ilyen típusú mellények gyártásához használt szövetet állítja elő, ellátási problémákról számolt be a megnövekedett kereslet miatt.

Az ukrajnai háború a katonai kiadások, valamint a védelmi ágazatba történő beruházások jelentős növekedéséhez vezetett. Júniusban a belga szövetségi kormány bejelentette, hogy 1,8 milliárd eurót fektet be a védelemmel kapcsolatos kutatásba és fejlesztésbe, ami hatalmas lendületet ad az olyan belga hadiipari vállaltoknak mint az FN Herstal, a páncélozott járművek gyártására szakosodott John Cockerill és a Sonaca repülőgépipari cég - írta a The Brussels Times.