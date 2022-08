A Kínai Népköztársaság (KNK) faipari ágazatai jelentős kihívásokkal szembesülnek, többek között a növekvő költségekkel, a gyengülő gazdasági feltételekkel, a Covid–19-hez kapcsolódó működési zavarokkal és a növekvő nemzetközi versennyel. A kínai fatermékimport az előrejelzések szerint 2022-ben jelentősen visszaesik a gyenge piaci kereslet, különösen a lakásépítési ágazat visszaesése, valamint a logisztikai kihívások miatt – közölte friss jelentésében az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma (USDA).

Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

A Kína által elfogadott 2020-as erdőtörvény nemrégiben közzétett végrehajtási rendelettervezete nem ír elő semmilyen változást az ország jelenlegi faanyagimport-politikájához képest,

így Kína a világ első számú illegális faimportőre maradhat, ami az illegális erdőirtás egyik fő oka

– állapítja meg az USDA.

Kína az Egyesült Államok után a második legnagyobb faimportőr és a legnagyobb fatermék-exportőr a világon.

A világ legnagyobb faanyag- és fatermék-exportőre, vagyis Kína fapiaca jelentős hatással van a világpiacra. Az USDA jelentése pedig áttekintést ad Kína tömörfa-ágazatáról, a fafogyasztásról, a fakereskedelemről (beleértve a rönkfa

és fűrészáruimport, valamint a fabútor- és faalapú lemezek exportja), valamint a Kínát érintő szakpolitikákról,

a fatermékek kereskedelméről és a termelésről.

Kína 2022-es fakitermelése (beleértve a rönköt és a tűzifát) az előrejelzések szerint 96 millió köbméter lesz, ami enyhe csökkenést jelent a tavalyi 99 millió köbméterhez képest. A csökkenés elsősorban Kína koronavírussal szembeni zéró tolerancia politikája miatt következett be, ami kihatással volt a fakitermeléssel kapcsolatos ágazatokra és fékezte a gazdaságot, ami gyengítette a fafeldolgozó ágazat termékei iránti keresletet. Az USDA rámutatott arra is, hogy a hivatalos tartományi szintű fakitermelési adatok közzététele gyakran akár két évet is késik.

A 2020-as adatok alapján azonban Guangxi tartomány továbbra is a legnagyobb fakitermelő tartomány, amely a teljes fatermelés mintegy 35 százalékát adja. Guangdong, Yunnan, Fujian, Anhui és Shandong tartományok együttesen a teljes termelés 34 százalékát adják 2020-ban.

Brutálisan visszaesett a faimport

Az éves belföldi fafelhasználást 550-600 millió köbméterre becsülik. A faanyagimport elsősorban nyersanyagokból, például rönkből és fűrészáruból áll, amelyek Kína teljes fatermékimportjának mintegy 80 százalékát teszik ki. A fő exporttermékek közé tartoznak a feldolgozott termékek, mint például a fabútorok és a rétegelt lemez, amelyek együttesen Kína teljes fatermékexportjának mintegy 60 százalékát teszik ki.

Kína fatermékimportja az előrejelzések szerint 2022-ben csökkenni fog a gyenge piac miatt, miközben az előrejelzések szerint az export a rétegelt lemez iránti erős nemzetközi kereslet miatt enyhén növekedni fog. Kína fatermékimportja jelentősen csökkent 2022 első négy hónapjában. Az iparági kapcsolatok arra számítanak, hogy a behozatal 2022 második felében fokozatosan helyreáll, ha a hazai gazdaság és a házépítés, lakáspiac stabilizálódni tud a kínai ösztönző politikák és támogatásoknak köszönhetően. Kína rönkfaimportja összesen 63,6 millió m3 volt 2021-ben; a rönkbehozatal azonban 32 százalékkal csökkent a 2022 első negyedévében, ami az eddigi legnagyobb negyedéves csökkenést jelenti.

Elmismásolt klímaváltozás elleni fellépés

Tavaly novemberében Kína és az Egyesült Államok kiadta a közös glasgow-i nyilatkozatát a

Az éghajlat-politikai fellépés fokozása a 2020-as években címmel, az Egyesült Nemzetek Szervezetének konferenciáján. Az Éghajlatváltozási Keretegyezményt aláíró felek konferenciáján (COP26) a két ország kötelezettséget vállalt arra, hogy együtt fog működni az éghajlatváltozás kezelése és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében, amibe beleértették az erdőtörvény változtatását is a Kínába irányuló illegális faanyagimport betiltására vonatkozó rendelkezései tekintetében.

Az USDA jelentése szerint Kína felülvizsgált erdőtörvénye 2020. július 1-jén lépett hatályba. A módosított rendelet tartalmazza a tilalmat az illegális forrásból származó fa tudatos vásárlását, feldolgozását vagy szállítását. Azonban 2022. július 20-án az Országos Erdészeti Fagyűjtő Hivatal (NFGA) végrehajtási rendelettervezetet tett közzé, s ez alapján a Kínai Népköztársaság valószínűleg a világ első számú illegális faimportőre maradhat. A végrehajtási rendeletek tervezete ugyanis nem ír elő semmilyen változást a Kínában meglévő faanyagimporthoz képest.