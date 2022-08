Ázsiai vásárlóit is cserben hagyja Oroszország

Tovább igyekszik erősíteni a nyomást a nemzetközi földgázpiacon Oroszország, aminek hatására már az ország ázsiai ügyfelei sincsenek biztonságban – írja a Bloomberg. Az orosz távol-keleti LNG alaposabb ellenőrzésére frissen létrehozott Sakhalin Energy LLC legalább egy ázsiai vásárlója számára leálltak a szállítások, a fizetéssel kapcsolatos viták és az újragondolt szerződések aláírásának elmulasztása miatt.

Ez az első jele, hogy a Szahalin 2-es létesítmény államosítása hatást gyakorol a régió ellátására. A kérdésre rálátó kereskedők szerint ugyanis

csak kevés vásárló volt hajlandó a Moszkva által megváltoztatott szerződéseket aláírni, ám ez nehezítheti az üzem ügyfeleinek, így Japánnak vagy épp Dél-Koreának az ellátását.

Fotó: Shutterstock

A gázszállítások zavarai tovább fokozzák az Európát és Ázsiát egyaránt érintő ellátási nehézségeket, különösen a szahalini földgáz legnagyobb vásárlója, az LNG-ellátásának 9 százalékát onnan beszerző Japán esetében. A lépés hatására tovább fokozódhat a verseny az egyre szűkösebb LNG-szállítmányokért, ami a már most is rekordmagas árakat tovább növelheti, és hatással lehet a gázárakra világszerte. Az európai gázkereskedelem zsinórmértékéül szolgáló holland TTF gáztőzsdén szerdán több mint 5 százalékot ugrottak az árak, de például Nagy-Britanniában a 10 százalékot is meghaladta az emelkedés mértéke, és még a világ legnagyobb gáztermelője, az Egyesült Államok is áremelkedést tapasztalt.

Az államosítással létrehozott Sakhalin Energy a spot piacon kívánja értékesíteni készleteit, melyek közül egy szállítmány már szerdai indulással is elérhető. Az értékesítési tenderről értesülő egyik kereskedő szerint

ez abnormálisan rövid határidő, ami azt jelzi, hogy az oroszok számára is sürgős új vásárlók felhajtása,

míg a BloombergNEF ázsiai gáz-, áram- és karbonpiaci vezetője, Fauziah Marzuki arra hívta fel a figyelmet, hogy ezzel a kínálat nem tűnik el, az valószínűleg vevőkre talál a spot piacon, ám a vásárlók köre szűkebb lehet az Oroszországgal szembeni szankciók miatt.

Ugyanis a Sakhalin Energy által kínált új szerződésekben nem sok minden változott, ám jogi szempontból a követelés, hogy a fizetéseket a Gazprombankon keresztül bonyolítsák le, nehezíti a szerződések aláírását.