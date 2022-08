A magánrepülőgépeknek a közösségi oldalakon jól követhető útjai egyre nagyobb felháborodást váltanak ki Franciaországban a károsanyag-kibocsátás miatt, miközben a kormány visszafogottságra kér mindenkit az energiafogyasztásban. Az illetékes miniszter szabályozná, míg az ellenzéki Zöldek betiltanák a magánrepülőket – adta hírül hétfőn a Le Monde című napilap.

Fotó: Shutterstock

Az éghajlatváltozás nyári következményei (a kánikulai időszakokat követő heves viharok) hetek óta olyan éles közéleti vitát váltanak ki a legvagyonosabbak magánrepülőgépeinek károsanyag-kibocsátásáról, hogy a kormány is szükségét érezte állást foglalni a kérdésben. Clément Beaune közlekedési miniszter egy hétvégéi lapinterjúban jelezte, hogy támogatná a magánrepülőgép-utak szabályozását.

Brutális mennyiségű kerozint égetett el Steven Spielberg június óta A klímaváltozás megfékezéséért felszólaló rendező képmutatása elég szembeszökő.

Léteznek sürgősségi indokok vagy gazdasági kötelezettségek, de nem lehet egy kényelmes egyéni közlekedési mód (a magánrepülőgép), miközben az (Emmanuel Macron) elnök által kért általános mozgósítás (az energiatakarékosságot illetően) mindenkitől erőfeszítést vár el

– fogalmazott a Le Parisien című napilapnak a miniszter, aki szerint a magánrepülőgépek „a kétsebességes erőfeszítés jelképévé váltak”. A lap értesülése szerint a tárcavezető nem zárta ki a magánrepülőgép-utak megadóztatását.

A francia köztévé érdeklődésére a közlekedési minisztérium jelezte, hogy „a magánrepülőgépek betiltásáról nincs szó, miután az üzleti repülés jelentős gazdasági szektort képvisel Franciaországban”.

A tárca azt szeretné, ha európai szintű szabályozás születne a kérdésben.

Julien Bayou, az ellenzéki Zöldek főtitkára a France Info hírrádióban hétfőn üdvözölte, hogy a téma a politikai közbeszéd részévé vált, de „sokkal határozottabb intézkedéseket” sürgetett.

Egy magánrepülőgép arányosan tízszer jobban szennyez, mint egy kereskedelmi repülőgép. Elérkezett az idő, hogy kitiltsuk őket, mert szó szerint megmérgeznek minket

– fogalmazott a pártvezető. Szerinte az adóztatás nem elégséges megoldás.

Ha adót vetnénk ki, például 15 ezer euró mértékűt, az még a zsebpénzét sem közelítené meg ezeknek az embereknek

– mondta nem kormányzati szervezetek adatait idézve, amelyek szerint a magánrepülőket rendszeresen használók átlagvagyona 1,3 milliárd euróra tehető.

Több Twitter-fiók is hozzájárult a probléma érzékeléséhez, mindenekelőtt az Elonjet, amely a közösségi oldalon a Tesla elektromos autógyártó vezérigazgatójának, Elon Musknak minden magánrepülőgépen megtett útjáról számot ad. A fiók létrehozója, az amerikai Jack Sweeney több ilyen fiókot is létrehozott, amelyeken például a Meta tulajdonosának, Mark Zuckerbergnek és más milliárdosoknak az útjait is nyomon követi.

A légiközlekedés a világ szén-dioxid-kibocsátásának 2-3 százalékáért felelős, de a Transport and Environment nevű szervezet májusban közzétett jelentése szerint