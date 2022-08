A globális minimumadó éllovasából annak ellenzőjévé válhat az Egyesült Királyság a Boris Johnson lemondását követő belpolitikai folyamatok eredményeként – hívta fel a VG figyelmét Czoboly Gergely, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda adószakértője.

Pedig az Egyesült Királyság Franciaországgal, Németországgal és az Egyesült Államokkal együtt a globális minimumadó egyik legfőbb támogatója volt a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tárgyalásai során, amivel hozzájárult ahhoz, hogy az OECD 2-es pilléreként elnevezett adótípus modellszabályozása rekordidő alatt elkészült, és a bevezetése adózási kérdésekben még nem látott mértékű diplomáciai támogatást kapott. Czoboly Gergely megjegyezte, mivel az OECD-ben elfogadott modellszabályok csak mintaként szolgálnak, azokat az egyes államok belső adószabályaiba át kell még ültetni ahhoz, hogy alkalmazhatókká váljanak,

ez pedig sokkal vontatottabban alakult, mint azt az OECD-s megállapodás széles körű támogatása alapján sejteni lehetett.

Az Európai Unióban előbb Lengyelország, majd Magyarország vétója miatt akadtak el a tárgyalások az elmúlt hónapokban, a folytatás a nyári szünet után várható. Bár egyes nyilatkozatok szerint az EU mérlegeli annak a lehetőségét, hogy Magyarország nélkül vezeti be a globális minimumadót, a VG-nek nyilatkozó adószakértő szerint ez jogellenes lehet.

Dél-Korea és Svájc mellett Nagy-Britannia az elsők között tette közzé az implementációs törvény tervezetét, de Boris Johnson távozása fordulatot jelenthet. Megkezdődött a versengés a miniszterelnöki pozícióért, Liz Truss külügyminiszter és Rishi Sunak volt pénzügyminiszter pedig egymásra licitál az adócsökkentés tekintetében, ami megkérdőjelezi a globális minimumadó bevezetésének esélyeit.

Az Egyesült Királyságban nem ezek az első jelzések arra vonatkozóan, hogy a globális adóversenyben nem csendőrként, hanem versenyzőként kíván a szigetország részt venni

– hangsúlyozta Czoboly Gergely. A szakember megjegyezte, nem várható, hogy az Egyesült Királysággal szemben is olyan határozott diplomáciai lépéseket tesznek az amerikaiak, mint az irányelvet részben a szomszédban dúló háború miatt nyíltan elutasító Magyarországgal szemben, amikor a kettős adóztatási egyezmény felmondásával reagáltak. Ugyanakkor a globális minimumadót támogató Biden-adminisztráció belpolitikai esélyeit rombolná, ha az Egyesült Királyság kihátrálna az OECD-s alkuból, úgyhogy bizonyos szintű politikai nyomásgyakorlás az irányukba sem kizárt.

Az adószakértő hozzátette: az uniós irányelv elfogadásának esélyeire az Egyesült Királyságnak korlátozottabb ráhatása van, hiszen a szabályok legelhivatottabb támogatói éppen Franciaország és Németország, a két ország pedig bizonyára a britek esetleges kihátrálása ellenére is törekszik majd a globális minimumadó bevezetésére. Mivel a szabályok logikája alapján a minimumadó hatásait akkor is érvényesítik a brit cégeken, ha az Egyesült Királyság be sem vezeti, ezért az EU-s fejlemények lépéskényszerbe hozhatják a szigetország jogalkotóit is.