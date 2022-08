Júliusban az elmúlt egy év leglassabb ütemében emelkedtek a lakásárak a szigetországban, a jelzálog-hitelező Nationwide Building Society adatai szerint éves bázison 11 százalékkal. Ez ugyan meghaladja az előző havi 10,7 százalékot, elmarad azonban a 11,5 százalékos elemzői várakozásoktól. Havi összehasonlításban az emelkedés 0,1 százalékra csúszott vissza a júniusi 0,2 százalékról, míg a piac magasabbat, 0,3 százalékot várt.

Egy átlagos ház ára a múlt hónapban elérte a 271 209 fontot (128,6 millió forintot).

Fotó: Tim Graham / Robert Harding Heritage via AFP



Robert Gardner, a hitelező vezető közgazdásza szerint a lakáspiac eddig meglepően élénk volt, figyelembe véve a háztartások nehéz anyagi helyzetét és a rekord alacsony szintre zuhant fogyasztói bizalmat. Az ingatlanpiac azonban várhatóan tovább lassul majd, ahogy súlyosbodik a megélhetési válság, az infláció, az év vége felé két számjegyűre kúszik fel, a jegybank pedig tovább emeli az alapkamatot, amelynek következtében nőni fog a jelzáloghitelek terhe is. Utóbbiak emelkedése, valamint a vásárlók óvatosabbá válása miatt

az ingatlanár-növekedés az év végére öt százalékra lassulhat éves bázison, és a negatív hatás még a jövő év elején is érződni fog a piacon

a Zoopla ingatlancég előrejelzése szerint. A forgalom azonban nem lassul, ellenkezőleg, mivel változatlanul sokan dolgoznak otthonról, és a koronavírus-járvány miatt az idősebbek közül sokan kiestek a munkaerőpiacról, márpedig a nyugdíjba vonuláskor általában sokan döntenek úgy, hogy kisebb lakásba vagy máshová költöznek.

Fotó: Chris J Ratcliffe / AFP



Mások is optimisták. A Sky News idézte James Forrestert, a birminghami Barrows and Forrester ingatlanügynökség ügyvezető igazgatóját, aki szerint „a piaci lendület továbbra is töretlen, miután túléltük a Brexit bizonytalanságának elhúzódó időszakát, a globális világjárványt, a növekvő inflációt és az emberemlékezet óta leginkompetensebb miniszterelnököt. Mindent összevetve úgy tűnik, hogy csak egy apokalipszis kényszerítheti térdre az ingatlanpiacot".