Új intézkedéscsomagot fogadott el Olaszország mintegy 17 milliárd euró értékben, hogy segítsenek a családoknak és a vállalkozásoknak kezelni a megugró energia-, üzemanyag- és élelmiszerköltségeket. A várakozásoknak megfelelően tovább növelik a jelenlegi 30 centes üzemanyagadó-csökkentést, nagyobb támogatást biztosítanak az energiaszámlákhoz, és az évi 35 ezer euró alatt kereső munkavállalók adóterheit is csökkentik.

Mindemellett vannak olyan intézkedések is, amelyek segítik a mezőgazdasági vállalatokat a súlyos aszály kezelésében, és a csomag a mentálhigiénés kezelések további finanszírozását is tartalmazza: a korábban kiutalt 10 millión felül további 15 millió euró jár a nemrégiben bevezetett pszichológusbónuszra, amelynek köszönhetően a járvány mentális hatásaival küzdő olaszok eddig maximum 600 eurós kedvezményt kaphattak a terápiájuk végösszegéből.

Az aszály már az energiaellátást is veszélyezteti Olaszországban Róma nyolcmilliárd euróval toldja meg az energiaválság kezelésére szolgáló keretet.

Mario Draghi olasz miniszterelnök szerint hihetetlenen mértékű a támogatás, valamivel meghaladja a nemzeti GDP 2 százalékát.

Azonban mivel nem történtek változások az ország költségvetésében, az intézkedéseket a vártnál nagyobb adóbevételből 14,3 milliárd euróval, valamint a még el nem költött források felhasználásával finanszírozzák – közölte Daniele Franco gazdasági és pénzügyminiszter.

Olaszország január óta már mintegy 35 milliárd eurót irányzott elő a költségvetésben az emelkedő üzemanyagköltségek hatásának enyhítésére.

A legújabb intézkedéscsomag pedig a leköszönő Mario Draghi miniszterelnök egyik utolsó fontos lépése a szeptember 25-re kitűzött előrehozott általános választások előtt. Az új kormány megalakulásáig az Európai Központi Bank volt elnöke ügyvivői szerepet tölt be.

Draghi szerint az olasz gazdaság a vártnál jobban teljesít, a Nemzetközi Valutaalap is 3 százalékos növekedést vár idén a mediterrán országtól.

Azt mondják, hogy 2022-ben nagyobb mértékben növekedhetünk, mint Németország, Franciaország vagy maga az Egyesült Államok– mondta egy sajtótájékoztatón.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy számos problémával is meg kell birkózniuk, hiszen amellett, hogy más országokhoz hasonlóan egyre gyorsul az infláció – júniusban 1976 óta nem látott szintre, 8 százalékra nőtt –, megugrottak az energiaárak és ellátási nehézségek is sújtják az országot, még a politikai bizonytalanság is ott függ az olaszok feje felett.