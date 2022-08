Ukrajna orosz inváziója miatt számos ország átfogó szankciókkal sújtotta Oroszországot, és minimalizálta kapcsolatát a Kremllel. Ezzel szemben a NATO második legnagyobb haderejével rendelkező Törökország egyre csak építi az orosz kapcsolatait. Nemrég az Oroszországgal folytatott kereskedelmi sikereikről is dicsekedett a török kormány a közösségi médiában – írta meg a Business Insider.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images

Múlt hét pénteken Adil Karaismailoglu török közlekedési miniszter a Twitteren osztotta meg a két ország kereskedelmi adatait. Retweetelte az ország Tengerészeti Főigazgatóságának bejelentését, amely arról szól, hogy 58 százalékkal ugrott meg Oroszországgal a kereskedelem havi átlagos száma.

Májustól júliusig Törökország és Oroszország

havi átlagban 8213 járművet küldött teherhajókon keresztül egymásnak a Fekete-tengeren.

Januártól áprilisig ez a szám 5208 jármű volt. A török hatóságok a felfutó adatokat a két ország közötti hajóforgalom fejlesztésének tulajdonítják.

A török statisztikai intézet, a TurkStat adatai szerint összességében a két ország közötti kereskedelem fellendült az idén.

2022 első felében az Oroszországba irányuló a török export értéke elérte a 2,91 milliárd dollárt.

Ez nyolcéves csúcsnak számít a TurkStat adatain alapuló Bloomberg-elemzés szerint.

Ankara ugyan elítélte az Ukrajna ellen indított háborút, de ezen túlmenően nem szankcionálta Oroszországot az agressziójáért. Éppen ellenkezőleg, a két ország kapcsolatai egyre inkább elmélyülni látszanak. Ennek egyik ékes példája, hogy öt török bank is elkezdte használni az orosz Mir fizetési rendszert, amelyet a SWIFT kiváltására lehet használni. A nyugati országok emiatt aggodalmuknak adtak hangot, mivel ez a lépés lehetővé teszi az oroszoknak, hogy megkerüljék a szankciókat.

Augusztus elején Recep Tayyip Erdogan török elnök Szocsiban találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Néhány héttel korábban Iránban is találkozott a két vezető.

Mivel Törökország a NATO tagja, ráadásul az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének második legnagyobb haderejét birtokolja, a nyugati tisztviselők többségét aggasztja Ankara és Moszkva egyre barátibb kapcsolata. Vannak olyan országok, amelyek már azt is felvetették, hogy Törökországgal szemben is büntetőintézkedésekre lenne szükség, amiért ilyen közeli kapcsolatot ápol Oroszországgal. Például arra kérik a cégeket, csökkentsék a török cégek finanszírozását – erről a Financial Times írt még augusztus elején. Egyelőre azonban Törökországgal szemben semmilyen szankció nincs érvényben, és hivatalosan tervben sincs ilyen lépés.

Törökországnak elemi érdeke, hogy fenntartsa a gazdasági kapcsolatot Oroszországgal. A rendkívül törékeny török gazdaságnak szüksége van Moszkvára, mivel

az oroszok számítanak Ankara legfontosabb kereskedelmi partnerének.

Emellett Törökország az orosz turisták legnépszerűbb úti célja, a Nikkei adatai szerint 2019-ben 7 millió orosz látogatott a törökökhöz.