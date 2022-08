Szerbia a nyári időszakban is árambehozatalra szorul, a vízerőművek az alacsony vízállás miatt kevesebbet termelnek és más gondok is vannak. A régió több országában is krízishelyzet van kialakulóban az áramellátást illetően. A belgrádi illetékesek szerint korlátozásokra nem kell számítani, de takarékosságra intik a lakosságot.

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Mindeközben tudni kell, hogy Szerbia lakosai európai mércével egyenesen pazarolják az energiát. Miloš Banjac, a belgrádi Gépészmérnöki Kar professzora adatokkal alátámasztva mutatott rá, hogy Szerbia polgárai mennyire irracionálisan bánnak az energiával. Bőven van lehetőség a spórolásra a véleménye szerint. - Ésszerű energiafelhasználással mintegy 10 százalékot takaríthatunk meg pénzügyi befektetések nélkül. Kisebbs beruházásokkal a megtakarítás akár a 20 százalékot is elérheti. Nagyobb beruházásokkal pedig a felére csökkenthető az energiafogyasztás – nyilatkozta a köztelevízióban.

A szerb háztartások a teljes energiafelhasználás mintegy 60 százalékát fűtésre fordítják. Energiapazarló országnak számít, mivel hőszigetelés nélküli házakat fűtenek, nyáron pedig árammal hűtenek.

Az állam 2021-ben megemelte az energiahatékonysági intézkedések támogatásának keretét. A nyílászárók cseréjével, faalak és a tető szigetelésével akár 40 százalékos energiamegtakarítás is elérhető a lakóépületek esetében.

Az áram ára Európában pedig meghaladja a 680 eurót megawattóránként,, Szerbiában ennél sokszorosan alacsonyabb az ár. 41-42 eurót tesz ki az áram ára a polgárok számára, a gazdaságnak pedig 90 vagy 95 eurót kell fizetni, ami akár kilencszer alacsonyabb, mint Európában. Szeptember elsejétől 6,5 százalékkal emelik a háztartások és a kisfogyasztók számára a kilowattóra átlagárát Szerbiában. A számítások szerint nagyjából 250 és 320 dinár közötti többletköltséggel kell számolniuk az embereknek, ez az összeg a legrosszabb esetben sem haladja meg a három eurót.

A szeptember 1-jei áremeléssel a kilowattóránkénti átlagár 8.144 dinár lesz, az új árat tartalmazó számlák októberben érkeznek majd meg.

Másfél milliárd eurót költött el eddig idén Szerbia gáz és villamos energia importjára. A Balkánon már több ország is korlátozásokra készül, így Koszovó és Észak-Macedónia is.

A téli időszakban mintegy 500 megawatt áramhiány lesz Szerbiában óránként, ezért egyes ellenzéki források szerint már készülnek a tervek az áramkorlátozásokra. Az ott megjelent vélemények szerint Aleksandar Vučić retorikája egyre inkább arra irányul, hogy felkészítse a lakosságot a téli, napi több órás áramszünetekre.