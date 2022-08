Megbízható, agyonfegyelmezett munkaerőt kínálnak az észak-koreaiak Első sorban az építőiparban, fakitermelésben, a bányászatban és a textiliparban dolgoznak észak-koreai „exportált-munkások”, de Pekingben sok helyütt a vendéglátásban is látni észak-koreaiakat, akik szakácsként, felszolgálóként dolgoznak. Külföldi munkákra való kiközvetítésükkel a phenjani rezsim évente több milliárd dolláros keményvaluta-jövedelemre tesz szert. Malajziában a bányaiparban a 2010-es években komoly bevételekhez juttatták a tulajdonosokat. Azzal, hogy zárójelben katonáknak nevezzük az észak-koreai „vendégmunkásokat”, nem követünk el tárgyi tévedést, ugyanis mindegyikük hosszú katonai kiképzés-szolgálat – és az Észak-koreai Munkapárthoz (kommunista párthoz) való feltétlen hűség bizonyításával kerülhet bele a külföldön munkát vállalók kivételezett csoportjába. Az értük kapott pénzek nagy részét Phenjan elkommunizálja, fillérekért dolgoznak, de így is tömeges a jelentkezés soraikba. Még a „harmadik világ” művészeti életébe is küldtek a phenjani pártvezetők észak-koreai részvevőket. Angkor Watban, Kambodzsa és a világ egyik legtekintélyesebb romvárosában Észak-Korea sok millió dolláros költséggel múzeumot rendezett be, ahol egy 120 méter hosszú falfestményen mutatják be Kambodzsa történetét. A kivitelező a Mansudae Art Studio nevű phenjani állami vállalkozás, amelynek ötezer alkalmazottja van. Specialitásuk a vezérek mega-szobrainak megalkotása. Phenjanban a Kim diktátorcsalád immáron két tagja, az alapító Kim Ir Szen (Kim Il-sung) és fia Kim Dzsong Il 22 méteres bronzszobrát is ők alkották. De Afrikában is serénykedtek, Robert Mugabe-ról, Zimbabwe uráról, a CIA egykori titkos favoritjáról (aki a múlt század nyolcvanas éveiben felülkerekedett Joshua Nkomoval, a KGB-kedvenccel szemben), a későbbi diktátorról két szobrot is csináltak.