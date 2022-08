Kína kétes adósságpályája és népességnövekedésének lelassulása miatt India válhat az ásványkincsek legfontosabb importőrévé egy évtizeden belül – mondta Dambisa Moyo a Diggers & Dealers bányászati konferencián a Financial Times szerint.

A befektető a Nyugat-Ausztráliában tartott konferencián elmondta, hogy ezek a problémák a következő tíz évben hihetetlenül súlyossá válhatnak Kína számára, ami nehezítheti a politikai kezdeményezések menedzselését is. Ennek a következményei a kínai gazdaság számára is fontosak, ám az ásványok és erőforrások kitermelésével foglalkozó vállalkozások számára is, amelyek a kínai növekedésre alapozták a saját növekedésüket.

A többek között a Chevron, a 3M és a Condé Nast igazgatótanácsában ülő befektető szerint India felemelkedése lehet az energia és az ásványkincsek terén a meghatározó folyamat. Moyo – idézve az ENSZ adatait, amelyek szerint India népessége idén meghaladja Kínáét – elmondta, hogy mindez

alapvető következményekkel járhat a globális ásványi erőforrások elosztásában is.

Kínát az utóbbi időben sokat kritizálták, amiért visszatért az adósságból finanszírozott, pazarló költekezésre, hogy megálljt parancsoljon a növekedés lelassulásának. Roland Rajah, a Lowy Intézet közgazdásza elmondta, hogy pesszimista a kínai növekedéssel kapcsolatban, és bár India gazdasága csupán a töredéke, a kilátások nem jelzik a lendület csökkenését.

A szén és a megújuló energiák iránti indiai igény fontos lehet Ausztráliának, miután

az indiai növekedés valószínűleg jóval gyorsabb lehet a kínainál, igaz, az utóbbi továbbra is elég nagy.

Moyo elmondta, hogy arra számít, Kína még agresszívabb politikára válthat idén a növekedés beindítása érdekében, ám ez sem lehet elegendő ahhoz, hogy a múltbeli ütemet elérjék, a növekedés szerinte 4 százalék lehet az ázsiai országban az idén. Peking 5,5 százalékos növekedést célzott meg az évre, ám a második negyedévben az éves bővülés 0,4 százalékra lassult az első negyedévet jellemző 4,8 százalékos emelkedést követően.

Azonban a növekedés újraindítására tett törekvések növekvő nyersanyagigényt hozhatnak, nemcsak Moyo, de a Rio Tinto élén álló Jakob Stausholm szerint is, aki kiemelte, hogy az alacsony infláció miatt a világ második legnagyobb gazdaságának van tere az élénkítésre. Moyo hozzátette, hogy rövid távon továbbra is tervez kínai befektetéseket, ám hosszabb távon a strukturális problémák már bonyolítják a kilátásokat.