Felülvizsgálja részesedését Nagy-Britannia legnagyobb repülőterében a spanyol Ferrovial, és előzetes tárgyalásokat folytat a tanácsadókkal a brit reptér jövőjéről. Ha végül az eladás mellett döntenének, már meg is van az első érdeklődő: a francia Ardian magántőke-befektetési társaság már tárgyal is a saját tanácsadóival egy lehetséges közös javaslatról a szaúd-arábiai állami befektetési alappal (PIF).

Fotó: Shutterstock

A Ferrovial multinacionális vállalat a közlekedési infrastruktúra és a városi szolgáltatások tervezésével, kivitelezésével, finanszírozásával, üzemeltetésével és karbantartásával foglalkozik.

A Heathrow-ban 25 százalékos részesedéssel bírnak, a papírok értéke pedig körülbelül 1,6 milliárd eurót ér a Citi elemzői szerint.

Tekintettel azonban a korábbi londoni lutoni és a gatwicki repülőterek eladására alkalmazott tetemes tranzakciós többszörösekre, a Ferrovial akár 2,9 és 3,5 milliárd eurót is kaphat a részesedésért.

Mindeközben a reptér súlyos adóssággal küzd, összesen 26 milliárd eurós hátralékot halmoztak fel.

Júliusban a világ ötödik legforgalmasabb reptere volt, bár korábban súlyos veszteségeket kellett elkönyvelniük a koronavírus-járvány miatti lezárások alatt. Most hirtelen fellendült a turizmus és a reptér forgalma, azonban nem tudtak lépést tartani a növekvő kereslettel a fennálló munkaerőhiány miatt. A múlt hónapban – Európa más repülőtereihez hasonlóan – arra kérték a légitársaságokat, hogy hagyják abba a nyári szezonra a jegyértékesítést és korlátozták az utasok számát.

A madridi székhelyű Ferrovial, amely ellenőrzi a spanyol közlekedési infrastruktúra-fejlesztő Cintrát, és részesedéssel rendelkezik az Egyesült Államokban és Kanadában az autópályákban is, 16 éve fektetett be a Heathrow repülőtérbe, és továbbra is a legnagyobb befektető. Őt követi a 20 százalékos részesedést birtokló Katari Befektetési Hatóság (QIA), valamint jelentős részesedése van még a kanadai Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) intézményi befektetőnek, a szingapúri GIC vagyonalapnak és a China Investment Corporation-nek, a Kínai Népköztársaság devizatartalékának egy részének kezeléséért felelős szuverén befektetési alapnak.

A Ferrorival részedéséért érdeklődő párizsi székhelyű Ardiannak sem ismeretlen a légi forgalmi szektor, 2015-ben a Credit Agricole Assurances társasággal együttműködve 49 százalékos részesedést vásárolt a 2i Aeroportiban, Olaszország egyik legnagyobb repülőtér-hálózatában.

A Reuters értesülései szerint

a spanyol cég már többször is felülvizsgálta a lehetőségeit az elmúlt évek során, azonban soha nem jutott konszenzusra a részesedés eladásával kapcsolatban.

Tavaly azonban kinevezték Luke Bugeja-t – aki már több mint 20 éve dolgozik a szektorban – a repülőterekkel kapcsolatos üzletág irányítására, ami felgyorsíthatja a Heathrow-részesedés stratégiai felülvizsgálatát.

A Ferrovial 2006-ban 55,87 százalékos közvetett részesedést vásárolt a Heathrow Airport Holdingsban. 2012-ben 10,6 százalékot adott el a Qatar Holding LLC-nek, majd 2013-ban 25 százalékra csökkentette részesedését. Júniusban a cég nyíltan bírálta a brit légiközlekedés-szabályozó hatóság döntését, amely a reméltnél alacsonyabb felső határt határozott meg a Heathrow által a következő négy évben felszámítható leszállási díjakra.

Bár az infláció tombolásával és a recessziós félelmek növekedésével a vállalatok egyre kevesebb fúziót és felvásárlást kötöttek, a spanyol vállalatnak reményt adhat, hogy

az infrastrukturális szektor már megkötötte az idei év egyik legnagyobb üzletét.

A Benetton család és az amerikai Blackstone alap 58 milliárd euróért vásárolták fel az olasz Atlantia holdingtársaságot, amely az infrastrukturális szektorban tevékenykedik, beleértve az autópályákat, a repülőtéri infrastruktúrát és a közlekedési szolgáltatásokat.